Notowania złotego

"Na rynkach międzynarodowych w centrum uwagi pozostają wydarzenia geopolityczne, ale póki co nie mają istotnego przełożenia na krajową walutę. Jednak potencjalna eskalacja sytuacji w Iranie i napięcia wokół Grenlandii mogą sprzyjać raczej korekcie złotego do słabszych poziomów niż dalszemu umocnieniu" - napisali w tygodniowym raporcie analitycy Banku Millennium.

Ile dziś kosztuje ropa naftowa? Rynki drżą o sytuację w Iranie i na Grenlandii
Kurs euro i dolara

Zakładają oni utrzymanie kursu EUR/PLN w wąskim przedziale wahań na dosyć niskich poziomach 4,205-4,232.

"Przy spodziewanej stabilizacji kursu złotego do euro i potencjalnym umocnieniu euro do widzimy przestrzeń do lekkiego obniżenia się kursu USD/PLN w kierunku 3,625" - dodali.

Obligacje

Analitycy Banku Millennium oczekują, że do czasu zakończenia cyklu obniżek stóp proc. jest pole do wypłaszczenia krzywej swap poprzez spadek stawek długoterminowych.

"Widzimy potencjał do spadku rentowności 10-letnich w kierunku 5 proc., ale być może trzeba będzie jeszcze trochę na to poczekać. W tym tygodniu na rynek może trafić spora pula obligacji w ramach czwartkowej aukcji SPW, a dane z krajowej gospodarki mogą zaskoczyć pozytywnie" - wskazali w raporcie.

Tabela notowań

pon. pon. piątek
14:26 09:25 16:30
EUR/PLN 4,2238 4,2282 4,2229
USD/PLN 3,6318 3,6376 3,6396
CHF/PLN 4,5525 4,5500 4,5362
EUR/USD 1,163 1,1624 1,1603
OK0128 3,60 3,61 3,61
PS0131 4,47 4,46 4,44
DS1035 5,12 5,09 5,07