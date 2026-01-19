Notowania złotego

"Na rynkach międzynarodowych w centrum uwagi pozostają wydarzenia geopolityczne, ale póki co nie mają istotnego przełożenia na krajową walutę. Jednak potencjalna eskalacja sytuacji w Iranie i napięcia wokół Grenlandii mogą sprzyjać raczej korekcie złotego do słabszych poziomów niż dalszemu umocnieniu" - napisali w tygodniowym raporcie analitycy Banku Millennium.

Kurs euro i dolara

Zakładają oni utrzymanie kursu EUR/PLN w wąskim przedziale wahań na dosyć niskich poziomach 4,205-4,232.

"Przy spodziewanej stabilizacji kursu złotego do euro i potencjalnym umocnieniu euro do widzimy przestrzeń do lekkiego obniżenia się kursu USD/PLN w kierunku 3,625" - dodali.

Obligacje

Analitycy Banku Millennium oczekują, że do czasu zakończenia cyklu obniżek stóp proc. jest pole do wypłaszczenia krzywej swap poprzez spadek stawek długoterminowych.

"Widzimy potencjał do spadku rentowności 10-letnich w kierunku 5 proc., ale być może trzeba będzie jeszcze trochę na to poczekać. W tym tygodniu na rynek może trafić spora pula obligacji w ramach czwartkowej aukcji SPW, a dane z krajowej gospodarki mogą zaskoczyć pozytywnie" - wskazali w raporcie.

