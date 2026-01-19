Notowania złotego
"Na rynkach międzynarodowych w centrum uwagi pozostają wydarzenia geopolityczne, ale póki co nie mają istotnego przełożenia na krajową walutę. Jednak potencjalna eskalacja sytuacji w Iranie i napięcia wokół Grenlandii mogą sprzyjać raczej korekcie złotego do słabszych poziomów niż dalszemu umocnieniu" - napisali w tygodniowym raporcie analitycy Banku Millennium.
Kurs euro i dolara
Zakładają oni utrzymanie kursu EUR/PLN w wąskim przedziale wahań na dosyć niskich poziomach 4,205-4,232.
"Przy spodziewanej stabilizacji kursu złotego do euro i potencjalnym umocnieniu euro do widzimy przestrzeń do lekkiego obniżenia się kursu USD/PLN w kierunku 3,625" - dodali.
Obligacje
Analitycy Banku Millennium oczekują, że do czasu zakończenia cyklu obniżek stóp proc. jest pole do wypłaszczenia krzywej swap poprzez spadek stawek długoterminowych.
"Widzimy potencjał do spadku rentowności 10-letnich w kierunku 5 proc., ale być może trzeba będzie jeszcze trochę na to poczekać. W tym tygodniu na rynek może trafić spora pula obligacji w ramach czwartkowej aukcji SPW, a dane z krajowej gospodarki mogą zaskoczyć pozytywnie" - wskazali w raporcie.
Tabela notowań
|pon.
|pon.
|piątek
|14:26
|09:25
|16:30
|EUR/PLN
|4,2238
|4,2282
|4,2229
|USD/PLN
|3,6318
|3,6376
|3,6396
|CHF/PLN
|4,5525
|4,5500
|4,5362
|EUR/USD
|1,163
|1,1624
|1,1603
|OK0128
|3,60
|3,61
|3,61
|PS0131
|4,47
|4,46
|4,44
|DS1035
|5,12
|5,09
|5,07
