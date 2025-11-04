Handel nasionami pod lupą: Zaskakujące przepisy dla ogrodników-hobbystów

Dla wielu pasjonatów ogrodnictwa to nic nadzwyczajnego podzielić się ulubionymi odmianami pomidorów z sąsiadką, wysłać paczkę unikalnych nasion znajomemu, czy nawet sprzedać niewielką nadwyżkę w sieci. Okazuje się jednak, że ten z pozoru niewinny proceder może zostać potraktowany jako nielegalny obrót materiałem siewnym, a za złamanie prawa grozi kara w wysokości 2270 zł!

Dlaczego wymiana nasion jest ryzykowna? Prawo o nasiennictwie

Polskie prawo, a konkretnie ustawa o nasiennictwie, bardzo precyzyjnie określa zasady dotyczące nasion, sadzonek i bulw. Nawet drobne działania, takie jak sprzedaż kilku paczek nasion przez internet lub odpłatna wymiana, w świetle przepisów wchodzą w zakres "obrotu materiałem siewnym”.

Każda osoba, która prowadzi taki obrót - nawet w minimalnym zakresie - ma obowiązek zgłoszenia swojej działalności do odpowiedniego organu: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Ważne Brak wpisu do rejestru WIORiN, nawet przy sprzedaży symbolicznych ilości „za symboliczną złotówkę” w sieci, może być uznany za naruszenie prawa i rodzić konsekwencje finansowe.

Grzywna 2270 złotych: Kiedy Inspektorat wymierzy karę?

Sankcje za nieprzestrzeganie tych zasad są jasno określone w art. 123 ustawy o nasiennictwie. Osoba prowadząca obrót bez wymaganego zgłoszenia musi liczyć się z opłatą sankcyjną w wysokości 2270 zł. Decyzję taką wydaje wojewódzki inspektor.

To spora kwota, zwłaszcza dla hobbysty, który działał w dobrej wierze i nie miał pojęcia o konieczności rejestracji.

Czy każda wymiana jest zakazana? Oto wyjątki

Jeśli decydujesz się na sprzedaż nasion, procedura rejestracji jest konieczna. Na szczęście, sam wpis do rejestru jest bezpłatny.

Złóż wniosek : Jako osoba prywatna lub przedsiębiorca musisz złożyć odpowiedni formularz zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby. Wniosek dotyczy zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym.

: Jako osoba prywatna lub przedsiębiorca musisz złożyć odpowiedni formularz zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby. Wniosek dotyczy zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Oświadczenie : Do wniosku często dołącza się oświadczenie, w którym podajesz swoje dane, adres i określasz charakter działalności.

: Do wniosku często dołącza się oświadczenie, w którym podajesz swoje dane, adres i określasz charakter działalności. Weryfikacja : Wojewódzki Inspektor weryfikuje zgłoszenie.

: Wojewódzki Inspektor weryfikuje zgłoszenie. Wpis : Wpis do urzędowego rejestru dokonywany jest zazwyczaj w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

: Wpis do urzędowego rejestru dokonywany jest zazwyczaj w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Potwierdzenie : Otrzymujesz oficjalne pismo lub zaświadczenie o dokonanym wpisie, co legalizuje Twoją działalność.

: Otrzymujesz oficjalne pismo lub zaświadczenie o dokonanym wpisie, co legalizuje Twoją działalność. Wyjątki: Na szczęście, przepisy przewidują sytuacje, w których ogrodnicy mogą swobodnie się dzielić swoimi plonami. - Wymiana z sąsiadem/znajomym, Nieodpłatne obdarowanie nasionami

Ważne Jeśli wymiana odbywa się nieodpłatnie i wyłącznie w ramach użytku własnego (np. dla posadzenia w ogródku obdarowanego), formalności nie są wymagane.

Dlaczego przepisy są tak restrykcyjne?

Celem regulacji jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa materiału siewnego trafiającego na rynek. Niezarejestrowani dostawcy nie podlegają kontroli, co oznacza, że ich nasiona nie są badane pod kątem:

czystości,

zdolności kiełkowania,

pochodzenia.

Zanim więc zdecydujesz się podzielić swoimi nasionami lub zaczniesz sprzedawać je w sieci, upewnij się, że nie naruszasz prawa.

