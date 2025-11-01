Warto więc wiedzieć, gdzie zarezerwować szybki city break, a gdzie polować na dłuższy urlop. Ile dziś trzeba zapłacić za nocleg?

Czterodniowe city breaki w najmie długoterminowym

– Wrzesień i październik przyniósł wyższe obłożenie i dłuższe pobyty niż rok temu, głównie dzięki sprzyjającej pogodzie. Średnia długość pobytu przekroczyła 4 dni. Popularne są zwłaszcza city breaki – udział rezerwacji weekendowych jest większy aż o 15% w porównaniu z obłożeniem w ciągu tygodnia – mówi Paulina Szadkowska, Dyrektor Pionu Revenue w Renters.pl.

– Jeśli chodzi o średnie ceny za nocleg, różnice w porównaniu z ubiegłym rokiem wynoszą zaledwie kilkanaście złotych, co sprawia, że średnie stawki utrzymują się na bardzo podobnym poziomie co w 2024 roku – dodaje ekspertka.

Najem krótkoterminowy: środki biznesowe droższe przez wydarzenia

Według danych firmy Renters, opartych na analizie rezerwacji ponad 5000 apartamentów w całej Polsce, w największych miastach obserwuje się wyraźny wzrost popytu na wynajem krótkoterminowy, napędzany jesiennymi wydarzeniami biznesowymi i kulturalnymi.

Obłożenie zwiększyło się rok do roku w niektórych regionach nawet o 12%. Najwyższe ceny utrzymują się we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Poznaniu, gdzie sezon festiwali, konferencji, targów i koncertów wyraźnie wpływa na poziom stawek. W październiku odnotowano kolejne szczyty rezerwacyjne, związane z dużymi wydarzeniami, takimi jak koncerty OneRepublic i Flo Ridy w Łodzi, mecz Polska–Niemcy w Chorzowie oraz koncert Stinga w Krakowie. Największy pik rezerwacyjny w listopadzie będzie przypadać na długi weekend 11 listopada.

Najem krótkoterminowy: morze tanieje, góry stabilne

Po okresie wakacyjnym noclegi nad Bałtykiem są nawet o połowę tańsze. Obłożenie nad morzem wróciło do typowego poziomu dla okresu poza sezonem. To wciąż solidny wynik, co drugi apartament we wrześniu był zajęty. W górach spadki cen są mniejsze.

Średnie ceny za dobę spadły z wysokiego sezonu tam tylko o 30%, mimo to popyt utrzymuje się na poziomie wyższym niż rok temu – o 19%. Południe kraju przyciąga turystów niezależnie od pory roku.

– Analiza danych rezerwacyjnych wskazuje, że wyjazdy w góry planowane są z reguły z około trzytygodniowym wyprzedzeniem, podczas gdy rezerwacje w największych miastach dokonywane są średnio tydzień przed przyjazdem. W przypadku destynacji górskich, takich jak Tatry czy Beskidy, najkorzystniejszy moment na dokonanie rezerwacji przypada zatem na około miesiąc przed planowanym wyjazdem – dodaje Paulina Szadkowska.

Najem krótkoterminowy: apartamenty z atrakcjami czyli wygrani jesieni

Według danych firmy Renters rosnące zainteresowanie widać także w obiektach oferujących dodatkowe atrakcje. – Przykładem jest kompleks w Międzyzdrojach, którego obłożenie wzrosło o 10% względem średniej dla okolicy dzięki otwarciu Aquaparku. Polacy coraz częściej wybierają miejsca, które zapewniają wygodę i rozrywkę w jednym. To nowy standard jesiennych wyjazdów. Nasze dane pokazują też, że Polacy coraz częściej łączą różne typy podróży – dłuższe pobyty w turystycznych lokalizacjach z krótkimi wyjazdami do największych miast. To trend, który można wykorzystać, planując urlop – dodaje Paulina Szadkowska.

