Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego. Część świadczeń podlega corocznej waloryzacji i zostanie zwiększona 1 marca 2026 r., natomiast inne są weryfikowane co trzy lata.

215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego

Jednym ze świadczeń, o które mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jest zasiłek pielęgnacyjny. Wypłacają go jednostki terenowe odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie osobom wymagającym pomocy innych ze względu na stan zdrowia i niezdolność do samodzielnego życia. Przysługuje:

dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 75. roku życia,

osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat.

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie podlega on waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość nie ulegnie podwyższeniu w 2026 roku. Weryfikacja świadczeń rodzinnych odbywa się co trzy lata. Kolejna będzie miała miejsce w 2027 r.

1970,98 zł renty socjalnej

Renta socjalna to świadczenie przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat i z powodu trwałej niezdolności do pracy nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia, przy czym ich niepełnosprawność powstała jeszcze przed rozpoczęciem aktywności zawodowej – w dzieciństwie, w okresie nauki lub najpóźniej przed osiągnięciem pełnoletności. To forma pomocy niewymagająca wcześniejszego opłacania składek ani posiadania stażu pracy. Aby otrzymać rentę socjalną, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające stan zdrowia i orzeczenie o niezdolności do pracy. Po waloryzacji od marca 2025 r. wysokość świadczenia wynosi 1878,91 zł brutto, co przekłada się na ok. 1709,81 zł „na rękę”. Podobnie jak inne świadczenia, renta socjalna jest corocznie waloryzowana, a kolejna zmiana jej wysokości nastąpi 1 marca 2026 r. Według prognoz w 2026 roku wyniesie ona 1970,98 zł brutto.

Do 4336,16 zł świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające to stosunkowo nowe rozwiązanie, które ma zaspokajać indywidualne potrzeby dorosłych osób z niepełnosprawnością. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów przyznanych w specjalnej skali oceniającej poziom potrzeby wsparcia – od 70 do 100 punktów. W 2025 roku o świadczenie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały od 78 do 86 punktów, a w roku 2026 – od 70 do 77. Wniosek składa się w ZUS, ale wcześniej trzeba uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który przeprowadza ocenę według ściśle określonych kryteriów.

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej i zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia:

95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,

90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,

85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,

80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,

75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,

70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

W 2026 roku szacowana maksymalna kwota wypłacanego świadczenia może wynieść 4336,16 zł.

500 zł świadczenia uzupełniającego

To dodatkowa forma wsparcia finansowego w wysokości 500 zł miesięcznie, kierowana do dorosłych osób, które są całkowicie niesamodzielne i wymagają stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Aby uzyskać prawo do świadczenia, konieczne jest posiadanie ważnego orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz spełnienie limitu dochodowego – łączna wysokość pobieranych świadczeń nie może przekroczyć 2552,39 zł brutto. W przypadku niewielkiego przekroczenia tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza proporcjonalne pomniejszenie wypłaty. Dodatek wypłacany jest przez ZUS i ma na celu wsparcie osób o największych potrzebach opiekuńczych, poprawiając ich komfort i bezpieczeństwo życia.

2738,65 zł dodatku dopełniającego do renty socjalnej

Dodatek dopełniający do renty socjalnej to nowe świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, które od 1 stycznia 2025 r. wynosi 2610,72 zł brutto miesięcznie. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Szacuje się, że dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2026 roku wyniesie około 2738,65 zł. Aby go otrzymać, trzeba spełniać warunki do renty socjalnej oraz mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.