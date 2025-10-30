Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach udzieliła odpowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, wyjaśniając zasady wliczania dodatku specjalnego do podstawy nagrody jubileuszowej. Przy naliczaniu nagrody należy stosować przepisy dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Podstawę nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Składniki wynagrodzenia w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej właśnie w miesiącu nabycia prawa do nagrody.

RIO odniosła się do konkretnego przypadku pracownika samorządowego, który nabył prawo do nagrody 14 lipca 2025 r., ale otrzymywał dodatek specjalny tylko w okresie styczeń–kwiecień 2025 r. Mimo że dodatek miał charakter stały (wypłacany periodycznie przez cztery miesiące), w dniu nabycia prawa (14 lipca) pracownik już go nie otrzymywał. Dlatego RIO stwierdza, że dodatek nie powinien zostać uwzględniony w podstawie nagrody jubileuszowej.

Zastępca Prezesa RIO Zbigniew Rękas tłumaczy, w jakiej sytuacji dodatek specjalny należałoby wliczyć do nagrody, jeżeli w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dodatek specjalny stanowiłby składnik wynagrodzenia pracownika oraz otrzymywałby go periodycznie przez okres dłuższy niż miesiąc w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem nabycia prawa, dodatek ten powinien zostać uwzględniony w średniej wysokości z tego okresu.

Dla pracownika samorządowego liczy się to, co stanowi jego wynagrodzenie w dniu, w którym faktycznie nabywa prawo do świadczenia. W innym przypadku, nawet otrzymywany wcześniej dodatek, nie wchodzi do podstawy jubileuszówki.