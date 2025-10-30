Współczesny świat zdominowały płatności cyfrowe. Karty, smartfony i przelewy stały się synonimem wygody i szybkości, spychając tradycyjną gotówkę na boczny tor. Niemniej jednak, banknoty i monety, trzymane w portfelu czy "skarpecie", wciąż odgrywają kluczową rolę i oferują unikalne korzyści, których nie znajdziemy w świecie bezgotówkowym.

Pieniądze w formie fizycznej zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz anonimowości. Posiadanie fizycznej gotówki sprawia, że czujemy się pewniej, mając natychmiastowy dostęp do środków, niezależnie od awarii systemu bankowego, prądu czy problemów z terminalem płatniczym. Transakcje gotówkowe są w zasadzie niewidoczne dla systemów monitorujących, co dla wielu osób stanowi istotną zaletę.

Rozkwit płatności bezgotówkowych niewątpliwie uprościł życie, ale gotówka pozostaje niezastąpiona w sytuacjach awaryjnych lub po prostu w miejscach, gdzie technologia jeszcze nie dotarła.

Reklama

Pieniądze w domu: brak limitów i wolność wyboru

Kwestia przechowywania pieniędzy w domowym zaciszu budzi emocje, zwłaszcza po dyskusjach dotyczących potencjalnych limitów płatności gotówką. Jak przypomina portal pomorska.pl, kontrowersyjny pomysł wprowadzenia takich ograniczeń w Polsce na 2024 rok szybko porzucono. Warto podkreślić, że obecnie i w przyszłości (w 2026 roku), nie ma i nie będzie żadnych limitów dotyczących trzymania prywatnych pieniędzy w domu. Jest to wyłącznie indywidualna decyzja każdego obywatela i nie regulują jej żadne przepisy.

Reklama

Limity w transakcjach gotówkowych

Choć nie ma limitu na trzymanie gotówki, istnieją regulacje dotyczące jej płatności i wypłat. Obowiązują nas wewnętrzne limity ustalane przez banki dotyczące wypłat z bankomatów i oddziałów bankowych. W Polsce funkcjonuje limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców, który wynosi 15 000 złotych. Dla osób fizycznych takie limity krajowe w płatnościach gotówkowych nie obowiązują. Ważną zmianą są przepisy przyjęte przez Parlament Europejski 24 kwietnia 2024 roku, które wprowadzają:

Całkowity zakaz regulowania gotówką transakcji przekraczających 10 000 euro .

. Nadzór i kontrolę nad transakcjami powyżej 3 000 euro. Państwa członkowskie mają trzy lata na wdrożenie tych regulacji do swoich porządków prawnych.

Kiedy warto mieć gotówkę?

Pomimo dominacji technologii, niemal każdy z nas co jakiś czas trafia na sytuację, w której gotówka jest niezbędna. W jakich momentach fizyczne pieniądze stają się kluczowe?