Dodatkowe dwa dni wolne od pracy. Trzeba wykorzystać do końca roku

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają możliwość skorzystania z urlopu z powodu działania siły wyższej. Ten szczególny urlop przysługuje w określonych sytuacjach i musi zostać wykorzystany w bieżącym roku kalendarzowym, inaczej przepada.

Reklama

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła urlop z powodu siły wyższej. Przysługuje on każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Urlop ten można wykorzystać w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak pilne sprawy rodzinne związane z chorobą lub wypadkiem.

Chociaż w przepisach pojawia się pojęcie "siły wyższej", ustawodawca nie określił jednoznacznie, co dokładnie oznacza ten termin. Przyjmuje się więc, że chodzi o wszelkie okoliczności, które są niezależne od pracownika i uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie obowiązków zawodowych.

Wymiar urlopu z powodu siły wyższej

Pracownik może skorzystać z urlopu z powodu działania siły wyższej w wymiarze dwóch dni lub szesnastu godzin w ciągu roku kalendarzowego. O tym, czy urlop zostanie wykorzystany w dniach czy godzinach, decyduje pracownik, składając pierwszy wniosek w danym roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Reklama

Zasady korzystania ze specjalnego urlopu

Pracownik, który zdecyduje się na urlop z powodu siły wyższej, zachowuje prawo do wynagrodzenia, jednak w wysokości połowy standardowego wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia, jeśli pracownik zgłosi wniosek najpóźniej w dniu, w którym chce skorzystać z urlopu. Przepisy nie precyzują formy składania wniosku - może to być wiadomość e-mail, SMS, rozmowa telefoniczna, komunikacja przez firmową platformę lub ustnie.

Kodeks pracy nie wymaga od pracownika przedstawienia dokumentów potwierdzających zasadność skorzystania z urlopu z powodu siły wyższej. Oznacza to, że wystarczy samo zgłoszenie potrzeby skorzystania z takiego zwolnienia.

Urlop z powodu siły wyższej - ważne terminy

Niewykorzystany urlop z powodu siły wyższej nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Jeśli pracownik nie skorzysta z przysługujących mu dwóch dni lub szesnastu godzin w danym roku, prawo do tego zwolnienia wygasa wraz z końcem roku.