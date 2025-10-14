Podwyżka akcyzy na alkohol. Jest decyzja rządu

Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – powiedział Szłapka we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Reklama

Projekt zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. W projekcie przyjętym przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 – o 10 proc.

O ile wzrosną ceny alkoholi?

To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 gr a butelka wódki o 3 zł – powiedział Szłapka.

Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Alkohol w Polsce zbyt tani

Z danych GUS wynika, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość napojów alkoholowych. "Zgodnie z danymi Eurostatu, ceny konsumpcyjne napojów alkoholowych w Polsce są na zdecydowanie niższym poziomie niż w większości państw UE."

Tańszy alkohol można kupić jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech” - zauważyło Ministerstwo Finansów. Podkreśliło, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spożycie alkoholu to obok palenia tytoniu najgroźniejszy czynnik ryzyka dla zdrowia człowieka.

Reklama

Koszty społeczne picia alkoholu

"Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) ocenia łączne koszty społeczno-ekonomiczne wynikające ze spożywania alkoholu w Polsce na 93,3 mld złotych, przy czym różnica między przychodami budżetowymi z tytułu podatku akcyzowego od napojów alkoholowych a kosztami społeczno-ekonomicznymi wynosi ok. 80 mld zł. Koszty te dotyczą obciążeń kilku systemów: zdrowotnego, egzekwowania prawa, w tym wymiaru sprawiedliwości, ubezpieczeń społecznych czy pomocy społecznej - poinformował resort finansów.