Dodatek dla sieroty zupełnej to mało znane, ale bardzo ważne świadczenie wypłacane co miesiąc przez ZUS (lub KRUS, jeśli rencista podlega ubezpieczeniu rolniczemu). Jest to wsparcie finansowe dla osób, które straciły obydwoje rodziców. W praktyce jest to dodatek do pobieranej renty rodzinnej.

Wysokość dodatku wynosi od 1 marca 2025 roku 654,48 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia przy przyznawaniu tego świadczenia. Przysługuje bez względu na wiek osoby uprawnionej, o ile ma ona prawo do renty rodzinnej.

Sierota zupełna to osoba, która:

Straciła oboje rodziców (zarówno biologicznych, jak i prawnych).

(zarówno biologicznych, jak i prawnych). Jej matka zmarła, a ojciec jest nieznany.

Dodatek jest przeznaczony dla osób, które pobierają rentę rodzinną po utracie obojga rodziców. Nie przysługuje on osobom pobierającym emeryturę czy rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Dodatek nie jest przyznawany automatycznie - trzeba złożyć wniosek do ZUS.

Formularz: Należy złożyć specjalny formularz ERRD ("Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej").