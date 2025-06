Jednocześnie średni wakacyjny rachunek na osobę wyniesie 1 761 zł – to o 27 zł i niecałe 2 proc. więcej niż w 2024 r.

Polacy wciąż ostrożne podchodzą do wakacyjnych wydatków. Jednak mimo utrzymujących się barier finansowych wielu planuje letni wypoczynek, starannie dostosowując budżet do realiów cenowych – wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2025, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Wakacje są coraz droższe, ale Polacy chcą wreszcie odpoczywać bez trzymania się za portfele

W 2025 r. Polacy planują wydać na wakacje nieco więcej niż rok temu. Średnia deklarowana kwota wydatków na letni wypoczynek w przeliczeniu na osobę wyniesie 1 761 zł, czyli o 27 zł i niecałe 2 proc. więcej niż w 2024 r.

W przypadku gospodarstw domowych planowany budżet to średnio 4 401,7 zł. Kwota ta jest o 67,3 zł wyższa niż w ubiegłym roku i aż o 1006 zł wyższa niż trzy lata temu.

– To pokazuje, że choć skala wzrostu wydatków wyhamowała, to Polacy nie zamierzają rezygnować z wypoczynku i zakładają większe wydatki niż w ubiegłym roku. Co więcej, coraz większą wagę przywiązują do planowania wakacyjnego budżetu i bezpieczeństwa finansowego podczas podróży – komentuje dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR, Związek Banków Polskich.

– W tym roku znowu królują kierunki dobrze znane i sprawdzone takiej jak Bałtyk, Mazury i polskie góry, choć ich ceny momentami dorównują zagranicznym kurortom – dodaje dr Przemysław Barbrich.

Wakacje 2025: Polacy chcą odpoczywać w kraju

Polacy najchętniej spędzają urlop w kraju – w tym roku taką opcję wybiera 58 proc. respondentów (o 2 p.p. więcej niż w 2024 r.). Wakacje za granicą planuje 23 proc. badanych (o 1 p.p. mniej niż w 2024 r.), podczas gdy 13 proc. deklaruje pozostanie w domu, a 6 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.

Choć koszty wakacji rosną, pozostajemy ostrożni w kwestii finansowania letniego wypoczynku. Aż 60 proc. respondentów zdecydowanie nie planuje sięgać po kredyt ani pożyczkę na wakacje, a 22 proc. raczej nie rozważa takiego kroku. To oznacza, że łącznie aż 82 proc. ankietowanych zamierza sfinansować urlop z własnych środków. W ubiegłym roku odsetek ten był na takim samym poziomie.

Wakacyjny wypoczynek polskich rodzin: propozycje na każdą kieszeń

W tegorocznej edycji raportu oszacowano także koszty tygodniowego urlopu dla czteroosobowej rodziny w trzech wariantach cenowych – do 5 tys., do 10 tys. i do 15 tys. zł – tak by każdy mógł wybrać opcję dopasowaną do swojego budżetu.

W najtańszej wersji przygotowano zestawienie cenowe dla urlopu na Mazurach. Tygodniowy nocleg, w zależności o wybranego obiektu, kosztuje tu od ok. 990 do 3 130 zł.

Aby pokazać realne koszty wyżywienia, autorzy raportu zebrali średnie ceny popularnych i stosunkowo niedrogich dań i napojów serwowanych w lokalnych restauracjach. Przykładowy paragon za obiad dla czteroosobowej rodziny na Mazurach wynosi 275,54 zł.

W przypadku atrakcji dużo zależy od indywidualnych preferencji. Kierunek ten oferuje wiele darmowych aktywności, ale także sporo odpłatnych takich jak parki linowe, spływy kajakowe, czy parki wodne, za które trzeba zapłacić od 150 do 233 zł.

W wariancie do 10 tys. zł autorzy raportu zaproponowali pobyt nad Bałtykiem. W kalkulacjach uwzględniono podróż pociągiem z Krakowa do Gdańska, zakwaterowanie w apartamencie oraz standardowe wakacyjne wydatki takie jak jedzenie, atrakcje i drobne przyjemności. Tygodniowy pobyt w apartamencie w Gdańsku, kosztuje około 4 681 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 3 553 zł, co oznacza wzrost o 1 018 zł r/r.

Równocześnie szacunkowy koszt wyżywienia z uwzględnieniem wyjść do restauracji i drobnych przekąsek wynosi 2 100 zł, czyli o 200 zł więcej niż w 2024 r. Do tego należy dodać wydatki na atrakcje, które są zróżnicowane i w zależności od preferencji wyniosą od 800 do 1 000 zł za tydzień.

W ostatnim wariancie z budżetem do 15 tys. zł przeanalizowano koszty wakacji za granicą w obiektach typu all inclusive. W raporcie przyjrzano się najczęściej wybieranym kierunkom takim jak Egipt, Grecja czy Hiszpania.

I tak, tygodniowy pobyt dla czteroosobowej rodziny z pełnym wyżywieniem w Egipcie kosztuje około 13 580 zł. Nieco więcej zapłacimy za pobyt w Grecji – około 13 923 zł – oraz w Hiszpanii – około w 13 958 zł. Warto wziąć pod uwagę, że w porównaniu z ubiegłym rokiem ceny za pobyt w Egipcie znacząco wzrosły (o ok. 4 080 zł), a w Hiszpanii zmalały (aż o 5 828 zł).

Wakacje odpoczywających Polaków: oszuści nie mają urlopu!

Autorzy raportu przygotowali także praktyczny poradnik dotyczący bezpieczeństwa finansowego. Warto się z nim zapoznać, aby dowiedzieć się jak chronić swoje dane oraz pieniądze przed oszustami także podczas wakacji.

W opracowaniu przedstawiono jak należy postępować w przypadku utraty karty czy dokumentu tożsamości, podczas dokonywania płatności online, rozmów w pracownikiem banku czy zakupów w Internecie.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej Związku Banków Polskich.