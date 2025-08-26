Od 1 września 2025 r. zmienią się zasady dorabiania do emerytury i renty

Jak podaje ZUS, od 1 września 2025 r. pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, muszą liczyć się z nowymi, niższymi limitami dorabiania. To efekt spadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które jest podstawą do ustalania progów przychodów.

Niższy próg, którego przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenia, spadnie o 149,50 zł brutto, a wyższy, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, obniży się o 277,70 zł brutto. Zmiany te będą obowiązywać przez trzy miesiące - od września do listopada 2025 r.

Nowe limity przychodów

Jak czytamy w komunikacie ZUS, nowe progi zarobków będą wynosić:

  • do 6124,10 zł brutto miesięcznie - zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia świadczenia.
  • powyżej 11 373,30 zł brutto miesięcznie - przekroczenie tej kwoty może skutkować zawieszeniem wypłaty świadczenia.
  • pomiędzy 6124,10 zł a 11 373,30 zł brutto - w tym przypadku świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Maksymalne kwoty zmniejszenia świadczeń to:

  • 939,61 zł - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 704,75 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 798,72 zł - dla renty rodzinnej

Kto może dorabiać bez limitów?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS, ograniczenia w dorabianiu nie dotyczą wszystkich. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez żadnych limitów i obaw o zmniejszenie czy zawieszenie wypłaty świadczenia.

Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty minimalnej. Od marca 2025 r. minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Jeśli przychód z pracy takiej osoby przekroczy wysokość tej dopłaty, emerytura za dany okres zostanie wypłacona w niższej kwocie, bez wyrównania do minimum.

Bez limitów mogą dorabiać także renciści pobierający renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, a także osoby otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Ograniczenia nie obowiązują również tych, którzy pobierają rentę rodzinną, jeśli jest ona wyższa od przysługującej im emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego