Ile wynosi najniższa, a ile najwyższa emerytura z KRUS? Jak jest obliczana?

W 2024 roku najwyższa emerytura wypłacana przez KRUS wynosiła 4 295,66 zł brutto. Po waloryzacji z 1 marca 2025 roku wzrosła o 5,5 proc. i wynosi obecnie 4532,90 zł brutto miesięcznie. To niemal 2,5 razy więcej niż podstawowa stawka KRUS. Świadczenie to trafia do mężczyzny, który: podlegał ubezpieczeniu przez 41 lat i 7 miesięcy, z czego ponad 11 lat przepracował poza rolnictwem – co jest istotne, ponieważ ten okres może być doliczony tylko osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku.

Ile wynosi emerytura z KRUS?

Mimo medialnego zainteresowania rekordową emeryturą, większość rolników otrzymuje znacznie niższe świadczenia. Po ostatniej waloryzacji podstawowa emerytura KRUS wynosi 1878,41 zł brutto. Oznacza to, że różnica między najwyższą a najczęstszą emeryturą wynosi aż 2654 zł brutto miesięcznie.

Jak jest obliczana emerytura z KRUS?

Emerytura w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) obliczana jest na podstawie dwóch głównych elementów:

Część podstawowa : Jest to stała kwota, która przysługuje każdemu emerytowi rolniczemu, niezależnie od stażu pracy czy wysokości opłacanych składek. Aktualna wysokość tej części jest regularnie waloryzowana.

: Jest to stała kwota, która przysługuje każdemu emerytowi rolniczemu, niezależnie od stażu pracy czy wysokości opłacanych składek. Aktualna wysokość tej części jest regularnie waloryzowana. Część uzupełniająca: Ta część emerytury jest obliczana indywidualnie i zależy od kilku czynników: długość okresu opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze, dodatkowe lata pracy w gospodarstwie rolnym po osiągnięciu wieku emerytalnego, okresy pracy poza rolnictwem, które mogą być uwzględnione pod pewnymi warunkami.

Kluczowe aspekty systemu KRUS

System KRUS różni się od ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) tym, że nie premiuje tak bardzo wysokimi emeryturami osób z długim stażem pracy i wysokimi składkami. Emerytury rolnicze są finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS, który jest zasilany zarówno składkami rolników, jak i dotacjami z budżetu państwa. Dzięki dotacjom państwowym, system KRUS utrzymuje stabilność, mimo stosunkowo niskich składek płaconych przez rolników.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać emeryturę z KRUS?

Aby otrzymać emeryturę z KRUS, należy spełnić następujące warunki:

Osiągnąć wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Posiadać co najmniej 25 lat ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Wysokość emerytury z KRUS zależy od długości okresu opłacania składek. Generalnie świadczenia z KRUS są niższe niż te z ZUS. Jednak istnieją przypadki, gdzie rolnicy otrzymują stosunkowo wysokie emerytury, co pokazuje, że długi staż pracy i różnorodne okresy składkowe mogą zwiększyć wysokość świadczenia. Dla porównania, rekordowa emerytura wypłacana przez ZUS znacznie przewyższa najwyższe świadczenia z KRUS. Obecnie najwyższa emerytura w Polsce jest wypłacana przez ZUS, mężczyźnie ze śląska i wynosi ponad 50 tysięcy złotych.

