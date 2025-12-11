- Warunki otrzymania emerytury z ZUS i KRUS
- Porównanie wysokości emerytur z ZUS i KRUS
- Zasady łączenia emerytur z ZUS i KRUS
- Kto może połączyć emerytury z ZUS i KRUS?
- Czy mogę otrzymać emeryturę z ZUS i KRUS jednocześnie?
- Jaki jest wiek emerytalny w ZUS?
- Czy emerytura z KRUS jest wyższa niż z ZUS?
- Czy muszę mieć staż pracy w rolnictwie, aby otrzymać emeryturę z KRUS?
- Czy mogę otrzymać emeryturę z ZUS, jeśli pracowałem tylko w rolnictwie?
- Jak złożyć wnioski o emerytury z ZUS i KRUS?
- Czy można dorabiać, pobierając emerytury z ZUS i KRUS?
- Jak opodatkowane są emerytury z ZUS i KRUS?
- Czy wysokość jednej emerytury wpływa na drugą?
- Co zrobić, jeśli mam za krótki okres ubezpieczenia w KRUS?
- Jak sprawdzić swoje okresy składkowe w ZUS i KRUS?
Warunki otrzymania emerytury z ZUS i KRUS
- ZUS: Wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, staż pracy - minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
- KRUS: Wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oprócz tego opłacanie składek KRUS przez co najmniej 25 lat oraz złożenie wniosku o przyznanie emerytury rolniczej.
Porównanie wysokości emerytur z ZUS i KRUS
Emerytury z KRUS są zwykle niższe niż te wypłacane przez ZUS. Jak podał ZUS, w 2025 roku średnia emerytura w Polsce wynosi około 4100 zł. Z kolei od 1 marca 2025 roku emerytura podstawowa z KRUS wynosi 1691,02 zł brutto, a emerytura po 25 latach składkowych z KRUS wynosi 1995,40 zł brutto.
Zasady łączenia emerytur z ZUS i KRUS
Emerytury z ZUS i KRUS można łączyć, jeśli ktoś odprowadzał składki do obu systemów przez odpowiedni okres. Jeśli osoba pracowała zarówno w rolnictwie, jak i poza nim, może otrzymać emeryturę zarówno z ZUS, jak i z KRUS. Każda emerytura jest wypłacana oddzielnie. Co ważne, każda z tych emerytur jest wypłacana oddzielnie.
Kto może połączyć emerytury z ZUS i KRUS?
- Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku,
- Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny,
- Osoby, które posiadają udokumentowany co najmniej 25-letni okres podlegania ubezpieczeniu rolników,
- Osoby, które odprowadzały składki do ZUS podczas pracy poza gospodarstwem rolnym,
- Osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej lub przekazać gospodarstwo (w przypadku emerytury z KRUS).
Czy mogę otrzymać emeryturę z ZUS i KRUS jednocześnie?
Tak, jeśli spełniasz warunki w obu systemach.
Jaki jest wiek emerytalny w ZUS?
Wiek emerytalny w ZUS wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Czy emerytura z KRUS jest wyższa niż z ZUS?
Zazwyczaj emerytura z KRUS jest niższa niż ta wypłacana przez ZUS.
Czy muszę mieć staż pracy w rolnictwie, aby otrzymać emeryturę z KRUS?
Tak, wymagany jest odpowiedni staż pracy w gospodarstwie rolnym.
Czy mogę otrzymać emeryturę z ZUS, jeśli pracowałem tylko w rolnictwie?
Nie, aby otrzymać emeryturę z ZUS, musisz mieć odpowiedni staż pracy poza rolnictwem.
Jak złożyć wnioski o emerytury z ZUS i KRUS?
Aby otrzymać świadczenia z obu systemów, należy:
- Złożyć wniosek o emeryturę do ZUS (formularz EMP),
- Złożyć osobny wniosek do KRUS (formularz KRUS ER-1),
- Dołączyć dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia,
- Potwierdzić zakończenie działalności rolniczej (przy wniosku do KRUS).
Wnioski możesz złożyć: osobiście w placówkach ZUS i KRUS, online przez PUE ZUS lub portal eKRUS, pocztą tradycyjną.
Czy można dorabiać, pobierając emerytury z ZUS i KRUS?
Tak, możesz dorabiać, pobierając obie emerytury, ale musisz pilnować limitów zarobków. Limity dorabiania (od marca 2025) to: 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia - oznacza zmniejszenie emerytury, oraz 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - oznacza zawieszenie emerytury. Limity te dotyczą głównie świadczeń z ZUS. Emerytura z KRUS podlega zawieszeniu tylko w przypadku kontynuowania działalności rolniczej.
Jak opodatkowane są emerytury z ZUS i KRUS?
Obie emerytury podlegają standardowym zasadom opodatkowania:
- Podatek dochodowy: 12 proc. (pierwszy próg podatkowy),
- Kwota wolna od podatku: 60 000 zł rocznie,
- Składka zdrowotna: 9 proc.
Jeśli Twój łączny roczny dochód nie przekracza kwoty wolnej, jesteś zwolniony z podatku dochodowego.
Czy wysokość jednej emerytury wpływa na drugą?
Nie. Każde świadczenie jest obliczane niezależnie i wypłacane w pełnej wysokości. Wysokość emerytury z ZUS nie ma wpływu na wysokość emerytury z KRUS i odwrotnie.
Co zrobić, jeśli mam za krótki okres ubezpieczenia w KRUS?
Jeśli Twój okres ubezpieczenia w KRUS jest krótszy niż wymagane 25 lat, masz kilka możliwości:
- Wystąpić o częściową emeryturę rolniczą,
- Uwzględnić okresy z ZUS do emerytury rolniczej,
- Przenieść okresy z KRUS do ZUS przy ustalaniu prawa do jednej emerytury.
Jak sprawdzić swoje okresy składkowe w ZUS i KRUS?
W ZUS: załóż konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i sprawdź stan konta. A w KRUS: złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia. Możesz też umówić się na bezpłatną konsultację w placówce ZUS lub KRUS, gdzie eksperci pomogą Ci zweryfikować Twoje uprawnienia emerytalne.
