Warunki otrzymania emerytury z ZUS i KRUS

ZUS: Wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, staż pracy - minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. KRUS: Wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oprócz tego opłacanie składek KRUS przez co najmniej 25 lat oraz złożenie wniosku o przyznanie emerytury rolniczej.

Reklama

Porównanie wysokości emerytur z ZUS i KRUS

Emerytury z KRUS są zwykle niższe niż te wypłacane przez ZUS. Jak podał ZUS, w 2025 roku średnia emerytura w Polsce wynosi około 4100 zł. Z kolei od 1 marca 2025 roku emerytura podstawowa z KRUS wynosi 1691,02 zł brutto, a emerytura po 25 latach składkowych z KRUS wynosi 1995,40 zł brutto.

Zasady łączenia emerytur z ZUS i KRUS

Emerytury z ZUS i KRUS można łączyć, jeśli ktoś odprowadzał składki do obu systemów przez odpowiedni okres. Jeśli osoba pracowała zarówno w rolnictwie, jak i poza nim, może otrzymać emeryturę zarówno z ZUS, jak i z KRUS. Każda emerytura jest wypłacana oddzielnie. Co ważne, każda z tych emerytur jest wypłacana oddzielnie.

Kto może połączyć emerytury z ZUS i KRUS?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku,

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny,

Osoby, które posiadają udokumentowany co najmniej 25-letni okres podlegania ubezpieczeniu rolników,

Osoby, które odprowadzały składki do ZUS podczas pracy poza gospodarstwem rolnym,

Osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej lub przekazać gospodarstwo (w przypadku emerytury z KRUS).

Czy mogę otrzymać emeryturę z ZUS i KRUS jednocześnie?

Tak, jeśli spełniasz warunki w obu systemach.

Jaki jest wiek emerytalny w ZUS?

Wiek emerytalny w ZUS wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Czy emerytura z KRUS jest wyższa niż z ZUS?

Zazwyczaj emerytura z KRUS jest niższa niż ta wypłacana przez ZUS.

Czy muszę mieć staż pracy w rolnictwie, aby otrzymać emeryturę z KRUS?

Tak, wymagany jest odpowiedni staż pracy w gospodarstwie rolnym.

Czy mogę otrzymać emeryturę z ZUS, jeśli pracowałem tylko w rolnictwie?

Nie, aby otrzymać emeryturę z ZUS, musisz mieć odpowiedni staż pracy poza rolnictwem.

Jak złożyć wnioski o emerytury z ZUS i KRUS?

Aby otrzymać świadczenia z obu systemów, należy:

Złożyć wniosek o emeryturę do ZUS (formularz EMP), Złożyć osobny wniosek do KRUS (formularz KRUS ER-1), Dołączyć dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia, Potwierdzić zakończenie działalności rolniczej (przy wniosku do KRUS).

Wnioski możesz złożyć: osobiście w placówkach ZUS i KRUS, online przez PUE ZUS lub portal eKRUS, pocztą tradycyjną.

Czy można dorabiać, pobierając emerytury z ZUS i KRUS?

Tak, możesz dorabiać, pobierając obie emerytury, ale musisz pilnować limitów zarobków. Limity dorabiania (od marca 2025) to: 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia - oznacza zmniejszenie emerytury, oraz 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - oznacza zawieszenie emerytury. Limity te dotyczą głównie świadczeń z ZUS. Emerytura z KRUS podlega zawieszeniu tylko w przypadku kontynuowania działalności rolniczej.

Jak opodatkowane są emerytury z ZUS i KRUS?

Obie emerytury podlegają standardowym zasadom opodatkowania:

Podatek dochodowy: 12 proc. (pierwszy próg podatkowy),

Kwota wolna od podatku: 60 000 zł rocznie,

Składka zdrowotna: 9 proc.

Jeśli Twój łączny roczny dochód nie przekracza kwoty wolnej, jesteś zwolniony z podatku dochodowego.

Czy wysokość jednej emerytury wpływa na drugą?

Nie. Każde świadczenie jest obliczane niezależnie i wypłacane w pełnej wysokości. Wysokość emerytury z ZUS nie ma wpływu na wysokość emerytury z KRUS i odwrotnie.

Co zrobić, jeśli mam za krótki okres ubezpieczenia w KRUS?

Jeśli Twój okres ubezpieczenia w KRUS jest krótszy niż wymagane 25 lat, masz kilka możliwości:

Wystąpić o częściową emeryturę rolniczą,

Uwzględnić okresy z ZUS do emerytury rolniczej,

Przenieść okresy z KRUS do ZUS przy ustalaniu prawa do jednej emerytury.

Jak sprawdzić swoje okresy składkowe w ZUS i KRUS?

W ZUS: załóż konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i sprawdź stan konta. A w KRUS: złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia. Możesz też umówić się na bezpłatną konsultację w placówce ZUS lub KRUS, gdzie eksperci pomogą Ci zweryfikować Twoje uprawnienia emerytalne.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"