Wielkanoc to czas radości, refleksji i spotkań z bliskimi. Dla wielu polskich seniorów tegoroczne święta będą jeszcze bardziej wyjątkowe dzięki decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wypłacie podwójnych świadczeń w kwietniu 2025. To oznacza, że emeryci otrzymają zarówno standardową emeryturę, jak i tzw. trzynastkę, co z pewnością ułatwi przygotowania do świąt.