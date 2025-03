Kiedy wypłata trzynastej emerytury 2025? Oto aktualny harmonogram wypłat 2025

Wypłata "trzynastki" w 2025 roku nastąpi automatycznie wraz z regularną emeryturą lub rentą. Świadczenie będzie przekazywane przez ZUS, KRUS oraz organy emerytalne MSWiA i MON w następujących terminach:

1 kwietnia (wtorek),

4 kwietnia (piątek) – dla osób, których termin wypada na 5 lub 6 kwietnia (sobota, niedziela),

10 kwietnia (czwartek),

15 kwietnia (wtorek),

18 kwietnia (piątek) – dla osób, których termin wypada na 20 kwietnia (niedziela),

25 kwietnia (piątek).

Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze trafią na konto wcześniej. Trzynaste emerytury wypłacane są wraz ze świadczeniami standardowymi (emeryturami) w kwietniu i za kwiecień danego roku.

Czy trzynasta emerytura 2025 zostanie wypłacona przed Wielkanocą?

W przypadku, gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, świadczenie jest przekazywane wcześniej. Czy trzynasta emerytura 2025 zostanie wypłacona przed Wielkanocą? Tak. Większość beneficjentów otrzyma trzynastą emeryturę jeszcze przed Wielkanocą 2025.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę w 2025 roku?

Dodatkowe świadczenie w postaci "trzynastki" otrzymają osoby, które do 31 marca 2025 roku nabyły prawo do: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Trzynasta emerytura nie przysługuje sędziom i prokuratorom, osobom pobierającym emeryturę olimpijską oraz osobom, których świadczenie emerytalne zostało zawieszone do 31 marca 2025 roku. ZUS wstrzymuje wypłatę trzynastej emerytury, gdy emeryt pobierający wcześniejsze świadczenie zarabia więcej niż 130 proc. średniej krajowej pensji. Obecnie limit ten wynosi 11 020,40 zł.

Wniosek o trzynastą emeryturę

Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ wypłata nastąpi automatycznie.

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2025 roku? Ile wyniesie trzynasta emerytura 2025 po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej?

W 2025 roku wysokość trzynastej emerytury wyniesie 1878,91 zł brutto. Kwota netto trzynastej emerytury zależy jednak od wysokości podstawowej emerytury:

Emeryci otrzymujący do 2500 zł brutto: dostaną 1558,83 zł netto.

Emeryci otrzymujący powyżej 2500 zł brutto: otrzymają 1484,34 zł netto.

Różnice te wynikają z potrąceń podatkowych i składek zdrowotnych. W 2025 roku trzynasta emerytura wyniesie 1878,91 zł brutto, a "na rękę" emeryci otrzymają średnio 1558,83 zł netto. Jednak kwota netto trzynastej emerytury zależy od wysokości podstawowego świadczenia brutto. Warto także dodać, że od pełnej sumy trzynastej emerytury odliczane są składka zdrowotna i podatek dochodowy. Ile więc będzie wynosić trzynasta emerytura w 2025 roku?

Trzynasta emerytura brutto(bez odliczenia składki zdrowotnej i podatku dochodowego) Trzynasta emerytura netto(po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku dochodowego) 1780,96 zł 1558,83 zł 1800 zł 1556,42 zł 1850 zł 1550,09 zł 1900 zł 1543,76 zł 1950 zł 1537,42 zł 2000 zł 1531,09 zł 2050 zł 1524,76 zł 2100 zł 1518,43 zł 2150 zł 1512,10 zł 2200 zł 1505,77 zł 2250 zł 1499,44 zł 2300 zł 1493,11 zł 2350 zł 1486,77 zł 2400 zł i więcej 1484,34 zł

Dla większości emerytów z wyższym świadczeniem brutto trzynasta emerytura 2025 będzie wynosiła 1489 zł netto. To standardowa wartość, która obowiązuje od kwoty 2400 zł brutto wzwyż.

Trzynasta emerytura może być wyższa. Oto sposób

Wystarczy złożyć wniosek, dzięki któremu ZUS w tym roku nie będzie pobierał podatku od trzynastej emerytury. Jeżeli roczne dochody seniora nie przekraczają 30 tys. zł, to Urząd Skarbowy zwraca nadpłacony podatek. Ale jest potrzebny do tego wniosek, czyli formularz EPD-21 do ZUS. Dzięki temu unikniesz nadpłaty podatku. Jak podaje portal rynekzdrowia.pl, przy założeniu, że dodatkowe świadczenie w postaci "trzynastki" wyniesie 1878 zł brutto, to oszczędność na podatku z tego świadczenia może wynieść w tym roku nawet kilkaset złotych.

