1. Pracuj dłużej – nawet rok więcej ma znaczenie dla Twojej emerytury

Im dłużej pracujesz, tym większy kapitał emerytalny gromadzisz. System emerytalny w Polsce premiuje osoby, które opóźniają przejście na emeryturę, ponieważ składki są naliczane przez dodatkowy czas, a świadczenie jest liczone na krótszy okres życia. Dlaczego to się opłaca? Większa suma składek - każdy dodatkowy rok zwiększa Twój kapitał w ZUS. Wyższa podstawa obliczania emerytury – ZUS dzieli Twoje oszczędności przez przewidywaną długość życia, więc im później przejdziesz na emeryturę, tym mniej miesięcy do podziału. Przykład: Jeśli zamiast w wieku 65 lat przejdziesz na emeryturę w wieku 66 lat, Twoje świadczenie może wzrosnąć nawet o 8-10 proc.!

2. Dobrowolne składki do ZUS – unikaj luk w ubezpieczeniu

Masz przerwy w zatrudnieniu? A może pracowałeś "na czarno" lub prowadziłeś własną firmę bez opłacania składek? Warto je uzupełnić poprzez dobrowolne składki, aby uniknąć drastycznego obniżenia przyszłej emerytury. Jak to działa Możesz samodzielnie wpłacać składki do ZUS w okresach, gdy nie pracujesz. W ten sposób zapobiegasz "lukom" w historii ubezpieczeniowej, które mogą obniżyć Twoją emeryturę. Dla kogo ten sposób? Dla osób bez stałego zatrudnienia, freelancerów, przedsiębiorców czy osób na długich urlopach.

3. Oszczędzaj na IKE i IKZE – podatkowe bonusy i większa emerytura

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dodatkowe formy oszczędzania na emeryturę z atrakcyjnymi ulgami podatkowymi. Korzyści IKE i IKZE:

IKE: Zwolnienie z podatku Belki (19 proc.) przy wypłacie po 60. roku życia.

IKZE: Możliwość odliczenia wpłat od podatku PIT, a przy wypłacie po 65. roku życia zapłacisz tylko 10 proc. podatku ryczałtowego.

Przykład: Jeśli wpłacisz 7000 zł rocznie na IKZE, możesz obniżyć swój podatek dochodowy nawet o 1250 zł!

4. Przystąp do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

PPK to program, w którym pracodawca i państwo dokładają się do Twoich oszczędności. To świetny sposób na budowanie dodatkowego kapitału na starość. Jak działa PPK? Ty wpłacasz 2 proc. swojej pensji. Pracodawca dopłaca 1,5 proc. Państwo dorzuca 240 zł rocznie.

Przykład: Jeśli zarabiasz 5000 zł brutto, to: Ty wpłacasz 100 zł miesięcznie, pracodawca dokłada 75 zł, a państwo dodaje 20 zł. W efekcie oszczędzasz 195 zł miesięcznie, a to 2340 zł rocznie!

5. Zainwestuj w nieruchomości – pasywny dochód na starość

Jeśli masz kapitał lub możliwość wzięcia kredytu, wynajem nieruchomości może być świetnym źródłem dodatkowego dochodu na emeryturze. Dlaczego warto? Ponieważ nieruchomości zyskują na wartości, a wynajem generuje stały dochód.

Przykład: Kupując kawalerkę za 350 000 zł i wynajmując ją za 2500 zł/mies., masz 30 000 zł rocznie. To jak druga emerytura!

6. Praca dodatkowa na emeryturze – dorabiaj na własnych zasadach

Emerytura to nie musi być koniec kariery! Możesz dorabiać jako freelancer, konsultant, korepetytor lub prowadzić drobny biznes. Przykład: Jeśli pracujesz 20 godzin miesięcznie, a Twoja stawka wynosi 50 zł/godz., to masz 1000 zł dodatkowo co miesiąc. To aż 12 000 zł rocznie, które mogą realnie podnieść Twój standard życia!

7. Inwestowanie w fundusze i akcje – zysk na długą metę

Jeśli chcesz budować kapitał długoterminowo, warto zainteresować się funduszami inwestycyjnymi i giełdą. Jak zacząć? Wybierz bezpieczne fundusze ETF lub obligacje. Dywersyfikuj portfel, aby zmniejszyć ryzyko.

Przykład: Inwestując 300 zł/mies. w fundusze o średnim zwrocie 7 proc. rocznie, po 30 latach możesz mieć prawie 400 000 zł!

