Projekt ustawy ma na celu wyrównanie świadczeń emerytalnych osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Wyrównanie ma na celu zrekompensowanie im niższego świadczenia emerytalnego, które otrzymywali w związku z tym, że przeszli na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu.

Ponowne przeliczenie emerytury dla tych emerytów

Osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, będą mogły liczyć na ponowne przeliczenie emerytur. Wyrównanie ma wynieść średnio 14,8 tys. zł na osobę. Emerytury wzrosną średnio o 160 zł miesięcznie. Zmiany mają kosztować budżet państwa 1,4 mld zł, a po ich wprowadzeniu świadczenia emerytalne wzrosną o 183 mln zł rocznie. ZUS potrzebuje 12 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów. Trybunał Konstytucyjny już rok temu orzekł, że problem niskich emerytur czerwcowych wymaga rozwiązania. Mimo że rząd nie spieszył się z działaniami, nadzieję daje nowy projekt ustawy złożony przez posłów PiS w Sejmie. Warto dodać, że całkowity koszt wyrównań emerytur oszacowano na 1,4 mld zł. Po wprowadzeniu nowych zasad budżet państwa będzie musiał pokryć dodatkowy miesięczny koszt w wysokości 183 mln zł.

Kto będzie mógł skorzystać z ponownego przeliczenia? Z ponownego przeliczenia emerytury będą mogły skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

Urodziły się w latach 1949-1959.

Przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019.

Pobierają emeryturę z ZUS.

Kiedy będzie można złożyć wniosek? Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury będzie można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

O ile wzrosną emerytury? Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Średnio każdy senior ma otrzymać dodatkowo około 160 zł miesięcznie. Jest to kwota uśredniona i nie oznacza to, że każdy emeryt otrzyma dokładnie 160 zł. Wysokość wyrównania będzie zależała od indywidualnej sytuacji emeryta, m.in. od wysokości jego emerytury. Projekt ustawy jest obecnie procedowany w Sejmie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ustawa zostanie uchwalona i wejdzie w życie.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Wszyscy emeryci w Polsce mogą liczyć na coroczną waloryzację swoich świadczeń. W 2025 roku waloryzacja ta wyniesie 5,5 proc. Oznacza to, że emerytury wzrosną o 5,5 proc. Minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, po waloryzacji wzrośnie do 1878,91 zł. Emeryci mogą więc liczyć na kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie, w zależności od wysokości świadczenia, jakie otrzymywali do tej pory.

Warto dodać, że waloryzacja dotyczy wszystkich osób, które pobierają emerytury i renty przyznane do końca lutego 2025 roku. Obejmuje to zarówno świadczenia z ZUS, jak i z innych systemów emerytalnych (np. KRUS, emerytury mundurowe). Wypłaty emerytur i rent po waloryzacji rozpoczną się od 1 marca 2025 roku.