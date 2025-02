Renta wdowia 2025

Renta wdowia to nieocenione wsparcie, które można otrzymać po stracie współmałżonka. Szczególnie, że często w pojedynkę ciężko się utrzymać. W 2025 roku obowiązują nowe zasady określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jednak przyznanie świadczenia zależy od kilku kluczowych czynników. Poniżej omawiamy szczegóły warunków oraz procedury uzyskania renty wdowiej.

Renta wdowia 2025 - co się zmieniło od 1 stycznia?

Do końca 2024 roku osoby uprawnione do kilku świadczeń emerytalno-rentowych musiały wybierać jedno, które chciały otrzymywać. Jeśli tego wyboru nie dokonały, automatycznie wypłacano im wyższe świadczenie. Ta zasada obejmowała również sytuacje, w których zbiegały się prawo do renty rodzinnej oraz innych świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 2025 roku wdowy i wdowcy, którzy są uprawnieni do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych (w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku), mają nową możliwość wyboru. Mogą zdecydować, czy chcą pobierać pełną rentę rodzinną wraz z 15% własnego świadczenia, czy odwrotnie (więcej na ten temat w dalszej części artykułu).

Komu przysługuje renta wdowia?

Kto od 2025 roku może otrzymać rentę wdowią? Jak wyjaśnia ZUS, świadczenie to przysługuje wdowom i wdowcom, którzy spełniają dwa warunki: mają prawo do renty rodzinnej oraz posiadają własne świadczenie, takie jak emerytura (w tym rolnicza i wojskowa), renta z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie przedemerytalne, emerytura pomostowa czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Dodatkowo, ZUS traktuje na równi rentę rodzinną wypłacaną przez ZUS z rentami rodzinnymi przyznawanymi przez inne organy emerytalno-rentowe, w tym rolnicze, wojskowe i policyjne.

Ważne! Jeśli wdowa/wdowiec nie miał dotychczas przyznanej renty rodzinnej lub własnego świadczenia (np. emerytury), albo nie miał przyznanego żadnego z tych świadczeń, a spełnia warunki, aby je otrzymać, musi jak najszybciej złożyć o nie wniosek.

Warunki przyznania renty wdowiej w 2025 roku

Aby dostać świadczenie trzeba spełnić wszystkie poniższe warunki:

co najmniej 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni),

(kobiety) i (mężczyźni), wspólność małżeńska do dnia śmierci małżonka/małżonki

do dnia śmierci małżonka/małżonki nabycie prawa do renty wdowiej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),

nie wcześniej niż w dniu ukończenia (kobieta) lub (mężczyzna), brak nowego związku małżeńskiego (nabycie prawa do renty wdowiej ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym ww. wdowa lub wdowiec zawrze nowy związek małżeński)

Renta wdowia 2025 – wniosek. Gdzie złożyć?

Renta wdowia jest świadczeniem przyznawanym przez ZUS, co oznacza, że wniosek należy złożyć w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto wcześniej przygotować wszystkie wymagane dokumenty, aby uniknąć opóźnień w procesie.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią 2025?

ZUS umożliwia składanie wniosków :

drogą pocztową

online, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) - to szczególnie ważne w przypadku zamieszkania za granicą lub gdy mamy ograniczoną mobilność.

Jak wypełnić wniosek o rentę wdowią?

Aby poprawnie wypełnić wniosek o rentę wdowią, potrzebujemy:

danych z aktu zgonu małżonka,

własnych informacji identyfikacyjnych, tj. PESEL i numer ubezpieczenia.

dodatkowo ZUS może wymagać zaświadczeń o wcześniejszych dochodach,

dokumentów potwierdzających ubezpieczenie wdowy/wdowca

numeru konta bankowego, na które będzie wpływać świadczenie.

Po wypełnieniu formularza warto go dokładnie sprawdzić – nieścisłości mogą opóźnić wypłatę renty.

Czy do wniosku o rentę wdowią trzeba dołączyć jakieś dokumenty?

Jeśli mamy prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o połączenie świadczeń z rentą rodzinną nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Jeśli ZUS uzna, że do rozpatrzenia wniosku niezbędne są dokumenty, poprosi o ich dostarczenie.

Kiedy złożyć dokumenty o rentę wdowią?

Po śmierci emeryta, rencisty lub ubezpieczonego. W przypadku złożenia wniosku o rentę rodzinną do końca miesiąca następnego po miesiącu zgonu, prawo do renty rodzinnej przysługuje od dnia zgonu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Ile wyniesie renta wdowia? Jak ZUS oblicza wysokość świadczenia?

Przypomnijmy, że wdowy lub wdowcy mają prawo do:

renty rodzinnej oraz

własnego świadczenia, np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

Mogą wybrać do wypłaty:

100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej.

Wdowa/wdowiec sam decyduje z której opcji chce skorzystać. Od 1 stycznia 2025 r. na stronie internetowej ZUS pojawił się specjalny kalkulator, który pomaga wybrać korzystniejszy wariant. Dzięki temu narzędziu można samodzielnie obliczyć szacunkową łączną kwotę obu świadczeń. O pomoc można również poprosić pracowników ZUS.

Ważne! Od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

Kiedy renta wdowia 2025?

Renta wdowia jest wypłacana po zatwierdzeniu wniosku przez ZUS. Czas oczekiwania na decyzję może różnić się w zależności od kompletności dostarczonych dokumentów oraz ilości spraw do rozpatrzenia w danym oddziale ZUS. Najczęściej pierwsza wypłata następuje w ciągu kilku tygodni od przyznania świadczenia, a dalsze wypłaty odbywają się zgodnie z harmonogramem ZUS. Warto więc złożyć wniosek jak najszybciej, aby uzyskać wsparcie finansowe na czas.