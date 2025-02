Emerytura dla 100-latka w Polsce to specjalne świadczenie honorowe, które przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Co ważne, świadczenie honorowe jest wypłacane do końca życia i jest niezależne od innych świadczeń, takich jak emerytura czy renta. Ile wynosi świadczenie honorowe w 2025 roku? Oto szczegóły.