Waloryzacja emerytur w 2025 roku będzie zależała od kilku czynników, takich jak inflacja i wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ustalony przez rząd i ogłoszony prawdopodobnie w lutym 2025 roku. Tegoroczna waloryzacja emerytur będzie znacznie niższa niż te, które miały miejsce w dwóch poprzednich latach. W 2023 roku emerytury wzrosły o 12,12 proc., a w 2024 roku o 14,8 proc. Natomiast w 2025 roku planowana jest waloryzacja na poziomie 5,82 proc.

Kiedy waloryzacja emerytur 2025?

Spadek wysokości waloryzacji wynika z niższego poziomu inflacji w 2024 roku. Wskaźnik inflacji, który jest brany pod uwagę przy waloryzacji emerytur, wyniósł w tym roku 5,82 proc. Oznacza to, że emerytury zostaną podniesione o 5,82 proc. w stosunku do ich obecnej wysokości. Należy jednak podkreślić, że są to dane szacunkowe. Oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur zostanie ogłoszony 1 marca 2025 roku.

W wyniku planowanej waloryzacji emerytur o 5,82 proc. część świadczeń, dotychczas niepodlegających opodatkowaniu, zostanie objęta podatkiem dochodowym. Oznacza to, że osoby pobierające emerytury przekraczające 2500 zł brutto miesięcznie będą zobowiązane do odprowadzenia podatku od nadwyżki powyżej tego limitu. Nawet niewielkie przekroczenie progu, jak w przypadku emerytury wynoszącej 2504,76 zł, skutkuje koniecznością zapłaty podatku. Należy podkreślić, że przedstawione informacje mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Podstawą waloryzacji świadczeń emerytalnych jest nie tylko wskaźnik inflacji, lecz także 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Szacuje się, że po marcowej waloryzacji najniższa emerytura zwiększy się o 103,65 zł brutto, osiągając poziom 1884,61 zł brutto, co przełoży się na wzrost netto o około 94 zł. Oto szczegółowa tabela: