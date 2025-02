Najnowsze prognozy dotyczące wysokości waloryzacji opublikował dziennik "Fakt". Zgodnie z informacjami udostępnionymi na dzienniku, tzw. inflacja emerycka w bieżącym roku wyniesie około 4 proc., a realny wzrost wynagrodzeń osiągnie poziom 9,1 proc. Powyższe dane mają kluczowe znaczenie przy obliczaniu ostatecznego wskaźnika waloryzacji emerytur.

Czym jest waloryzacja emerytur?

Waloryzacja emerytur to coroczny proces podwyższania wysokości świadczeń emerytalnych. Ma na celu dostosowanie ich wartości do zmian w gospodarce, przede wszystkim do wzrostu cen (inflacji) oraz wzrostu płac. Dzięki waloryzacji emeryci mogą zachować względnie stały poziom życia pomimo zmieniających się warunków ekonomicznych.

Jak obliczana jest waloryzacja emerytur?

Wskaźnik waloryzacji emerytur jest ustalany na podstawie dwóch głównych czynników:

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: Oznacza to, że im wyższa inflacja, tym większa powinna być podwyżka emerytur, aby zneutralizować jej negatywny wpływ na siłę nabywczą świadczeń.

Oznacza to, że im wyższa inflacja, tym większa powinna być podwyżka emerytur, aby zneutralizować jej negatywny wpływ na siłę nabywczą świadczeń. Średnioroczny wzrost wynagrodzeń: Ten element ma na celu zapewnienie, aby emerytury rosły wraz ze wzrostem płac w gospodarce, co przekłada się na wzrost produkcyjności i standardu życia.

Wzór na obliczenie wskaźnika waloryzacji jest dość skomplikowany, ale w uproszczeniu można powiedzieć, że składa się on ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Kiedy następuje waloryzacja emerytur?

W Polsce waloryzacja emerytur odbywa się co roku 1 marca. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie emerytury są podwyższane o ustalony wcześniej wskaźnik.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Na wysokość waloryzacji emerytur w 2025 roku mają wpływ dwa główne czynniki: inflacja odczuwana przez emerytów oraz dynamika wzrostu wynagrodzeń. Obliczenia wskazują, że podwyżki wyniosą 5,82 proc. Choć jest to wynik nieco lepszy od wcześniejszych prognoz, to nadal oznacza znacznie mniejszy wzrost świadczeń niż w poprzednich latach, kiedy wskaźnik waloryzacji przekraczał 10 proc.

Waloryzacja emerytur - tabela

Waloryzacja emerytur, zaplanowana na 1 marca 2025 roku, przyniesie konkretne korzyści finansowe emerytom. Jak podaje "Fakt", minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, wzrośnie do 1884,61 zł brutto. Po odliczeniu składek i podatku, emeryci otrzymają na rękę około 94 zł więcej miesięcznie. Oznacza to, że nowe świadczenie wyniesie około 1715 zł netto. Warto jednak dodać, że na chwilę obecną są to prognozowane wartości. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent poznamy w pierwszej połowie lutego tego roku.