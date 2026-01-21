Mam 60 lat i 5 lat stażu pracy. Ile emerytury z ZUS dostanę? Czy w ogóle ją otrzymam?

Osoby urodzone do końca 1948 roku nabywają prawo do emerytury po spełnieniu dwóch warunków: osiągnięciu odpowiedniego wieku (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz posiadaniu wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Staż ten musi być odpowiednio udokumentowany.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej ZUS, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku podlegają odmiennym przepisom emerytalnym. Aby nabyć prawo do emerytury, muszą spełnić następujące warunki: osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), wykazać się choćby jednym dniem opłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego oraz rentowego (niezależnie od formy zatrudnienia) oraz nie posiadać już wcześniej przyznanej emerytury z tytułu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. ZUS przyznaje emeryturę począwszy od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez uprawnionego.

Dla kogo minimalna emerytura?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto, obowiązującej od 1 marca 2025 roku, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim, należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo wymagany jest określony staż pracy, wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Staż ten obejmuje zarównookresy składkowe (np. zatrudnienie), jak i nieskładkowe (np. opieka nad dzieckiem). Co istotne, do stażu można wliczyć także czas nauki w szkole wyższej – maksymalnie 8 lat dla osób, które ukończyły studia. Okres nauki w szkole średniej, co do zasady, nie jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości emerytury.

Jaka emerytura po 10 latach pracy?

Osoby, które ukończyły 10 lat pracy i osiągnęły wiek emerytalny, mogą liczyć na przyznanie emerytury. Warto zaznaczyć, że dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, ubiegających się o świadczenie na ogólnych zasadach. Pytanie jednak pozostaje: jaka będzie wysokość takiej emerytury?

Wysokość emerytury jest ściśle związana z wysokością skumulowanych składek emerytalnych po uwzględnieniu waloryzacji oraz z przewidywaną długością życia. Im dłuższy staż pracy, tym zazwyczaj wyższe są zgromadzone składki. W związku z tym, emerytura osoby z 10-letnim stażem pracy będzie prawdopodobnie niższa niż świadczenie osoby, która pracowała dłużej. Należy również podkreślić istotny wpływ wysokości zarobków ubezpieczonego na wysokość przyszłej emerytury, ponieważ to od nich zależy kwota odprowadzanych składek do ZUS.

Zgodnie z wyliczeniami przeprowadzonymi przez portale Interia Kobieta i Interia Biznes, osoby osiągające powszechny wiek emerytalny po przepracowaniu 10 lat za minimalne wynagrodzenie mogą liczyć na świadczenie emerytalne wynoszące około 300 złotych brutto dla mężczyzn i około 250 złotych brutto dla kobiet.

Jaka emerytura po 5 latach pracy?

Aby przejść na emeryturę w Polsce, kobiety muszą ukończyć 60 lat i posiadać 20-letni staż pracy, natomiast mężczyźni odpowiednio 65 lat i 25 lat. Pomimo spełnienia tych kryteriów, wysokość emerytury jest często niska, szczególnie w przypadku osób, które pracowały krócej. Sytuacja osób, które przepracowały jedynie 5 lat, jest szczególnie trudna. Chociaż teoretycznie mogą one ubiegać się o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, wysokość świadczenia będzie bardzo niska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna emerytura w Polsce, od marca 2024 roku, wynosi 1781 zł brutto, co po odliczeniu podatków daje 1623,28 zł netto. Jednak, aby mieć prawo do tego świadczenia, kobiety muszą posiadać co najmniej 20-letni staż pracy, a mężczyźni – 25-letni. Osoby, które przepracowały jedynie 5 lat, otrzymają emeryturę obliczoną na podstawie wysokości składek zgromadzonych na ich indywidualnych kontach w ZUS.

Emerytura mężczyzn, którzy przepracowali 5 lat za minimalną krajową, osiągając jednocześnie wiek emerytalny, wyniesie szacunkowo 150 złotych lub mniej. Kobiety z kolei, w takiej samej sytuacji, mogą oczekiwać emerytury wynoszącej około 125 złotych lub mniej.

Jak oblicza się wysokość emerytury?

Aby nabyć prawo do emerytury, konieczne jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz spełnienie minimalnego warunku ubezpieczeniowego, jakim jest chociaż jeden dzień podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. Emerytura jest obliczana na podstawie sumy wszystkich pieniędzy, które wpłaciłeś na swoje konto emerytalne (składki i kapitał początkowy). Ta suma jest następnie dzielona przez średnią liczbę miesięcy, które statystycznie żyją emeryci w Twoim wieku. Ta średnia liczba miesięcy jest podawana przez GUS i zmienia się co roku.