Emerytura dla obywateli Ukrainy. Kiedy mogą otrzymać emeryturę z ZUS?

Emerytura przysługuje osobom, które pracowały i odprowadzały składki. Aby obywatel Ukrainy mógł legalnie pracować w Polsce i ubiegać się o świadczenia ZUS, musi posiadać status pobytowy i być zatrudniony zgodnie z polskimi przepisami, co obejmuje zgłoszenie zatrudnienia przez pracodawcę w urzędzie pracy. To pierwszy krok do przyszłych świadczeń emerytalnych.

Kiedy Ukraińcy mogą otrzymać emeryturę z ZUS?

Obcokrajowcy legalnie zatrudnieni w Polsce mogą liczyć na świadczenia emerytalne. Dla obywateli Ukrainy planujących dłuższy pobyt i pracę w Polsce, znajomość tych przepisów jest kluczowa dla zapewnienia przyszłości finansowej. Ukraińcy mogą ubiegać się o emeryturę z ZUS, jeśli:

Legalnie pracowali i odprowadzali składki w Polsce – podobnie jak Polacy, muszą spełnić warunki dotyczące wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy.

– podobnie jak Polacy, muszą spełnić warunki dotyczące wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Pracowali zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie – dzięki umowie o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Ukrainą z 2012 roku, możliwe jest zsumowanie okresów ubezpieczenia z obu krajów w celu nabycia prawa do emerytury. Oznacza to, że osoba, która przepracowała część życia zawodowego w Ukrainie, a następnie w Polsce, może otrzymać dwie emerytury: jedną z ukraińskiego systemu ubezpieczeń społecznych za okresy pracy w Ukrainie, a drugą z ZUS za okresy pracy w Polsce. Warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce i odprowadzanie składek.

Wysokość emerytury dla Ukraińców

Obywatele Ukrainy, którzy spełniają wszystkie warunki, otrzymają świadczenia analogiczne do tych, które przysługują obywatelom polskim. Warunkiem ich otrzymania jest osiągnięcie wieku emerytalnego i odprowadzanie składek do ZUS. Wysokość emerytury zależy od sumy odprowadzonych składek; obywatel Ukrainy może liczyć na świadczenie nawet po przepracowaniu jednego dnia w Polsce, choć będzie to tzw. emerytura groszowa.

Obywatele Ukrainy, podobnie jak Polacy, mogą liczyć na emeryturę minimalną. Aby ją otrzymać, muszą osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i mieć staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jeśli suma zgromadzonych składek jest zbyt mała, ZUS wypłaci emeryturę minimalną (obecnie 1878,91 zł brutto). Aby otrzymać minimalne świadczenie, obywatel Ukrainy musi mieszkać na stałe w Polsce. W przypadku zmiany kraju zamieszkania, otrzyma emeryturę nominalną, bez podwyższenia do najniższego świadczenia.

Dwie emerytury, ale Polska wypłaca tylko jedną część

Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniach społecznych przynosi wiele korzyści dla Ukraińców. Po pierwsze, staż pracy w obu krajach jest sumowany. Po drugie, mogą oni pobierać emeryturę zarówno polską, jak i ukraińską. Część polską wypłaca ZUS, a resztę Państwowy Fundusz Emerytalny Ukrainy. Oznacza to, że cały ciężar świadczenia nie spoczywa wyłącznie na Polsce. Aby liczyć na wyrównanie do świadczenia minimalnego, obywatele Ukrainy muszą zamieszkiwać na stałe w Polsce.

Obywatele Ukrainy mogą również liczyć na trzynastą i czternastą emeryturę, na takich samych zasadach jak obywatele RP. Oprócz kryterium dochodowego, w tym przypadku cudzoziemcy również muszą mieszkać na stałe w Polsce, aby otrzymać te świadczenia.