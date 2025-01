Czym jest waloryzacja emerytur?

Waloryzacja emerytur to mechanizm regularnego podwyższania wysokości świadczeń emerytalnych, mający na celu utrzymanie ich wartości nabywczej na stałym poziomie. Proces ten jest niezbędny, aby zneutralizować wpływ inflacji i zapewnić seniorom stabilność finansową.

W Polsce system waloryzacji emerytur jest zróżnicowany. Dominuje waloryzacja procentowa, gdzie wysokość świadczeń zwiększa się o określony procent. Jednak, w niektórych latach, aby wesprzeć najsłabiej sytuowanych emerytów, stosowana jest waloryzacja kwotowo-procentowa. Oznacza to, że do najniższych emerytur doliczana jest stała kwota, a do wyższych – dodatek procentowy.

Dla kogo waloryzacja emerytur?

Podwyżką emerytur zostaną objęci wszyscy świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których prawo do świadczenia powstało przed 28 lutego 2025 roku. Dotyczy to zarówno emerytów, jak i osób pobierających renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz rent socjalnych. Waloryzacja nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Jaka waloryzacja emerytur w 2025 roku?

Rząd opublikował projekt rozporządzenia, zgodnie z którym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku ma pozostać na minimalnym poziomie 6,78 proc. Ta decyzja oznacza, że podwyżki świadczeń będą niższe niż w poprzednich latach, a całkowity koszt tej operacji dla budżetu państwa wyniesie około 28 miliardów złotych.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w bieżącym roku został oszacowany na poziomie 5,82 proc. Oznacza to, że świadczenia emerytalne i rentowe ulegną podwyżce o co najmniej ten procent. Należy jednak zaznaczyć, że nie każdy senior odczuje pozytywne skutki tej zmiany.

Waloryzacja emerytur 2025. Jakie będą emerytury po waloryzacji w 2025 roku netto/brutto?