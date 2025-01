Czy osoba, która ma dopiero 15 lat pracy, może dostać emeryturę? Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1780,96 zł brutto, trzeba przepracować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Jakie są możliwości dla osób, które nie spełniają tych warunków?

Wysokość emerytury

Wysokość emerytury jest wypadkową wielu czynników, wśród których kluczową rolę odgrywa suma składek zgromadzonych przez lata. Regularna waloryzacja tych składek ma istotny wpływ na ostateczne świadczenie. Dodatkowo, na wysokość emerytury wpływają: kapitał początkowy, będący elementem systemu emerytalnego obowiązującego przed 1999 rokiem, środki zgromadzone na subkoncie, stanowiące dodatkowe oszczędności emerytalne, oraz długość życia emeryta, która wpływa na okres wypłaty świadczenia i tym samym na jego wysokość.

Przy obliczaniu stażu pracy uwzględnia się okresy nauki. Czas ten różni się w zależności od poziomu zdobytego wykształcenia: 3 lata za zasadniczą szkołę zawodową, 4 lata za liceum, 5 lat za technikum lub średnią szkołę zawodową, 6 lat za szkołę policealną oraz 8 lat za szkołę wyższą. Należy pamiętać, że do ogólnego stażu pracy wlicza się tylko najdłuższy z tych okresów.

Waloryzacje emerytur

System emerytalny funkcjonuje na zasadzie podwójnej waloryzacji rocznej. Pierwsza, marcowa, ma charakter bieżący i dotyczy już wypłacanych świadczeń, które są podwyższane o określony wskaźnik. Druga, czerwcowa, ma charakter prewencyjny, wpływając na przyszłe świadczenia poprzez waloryzację składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych.

Minimalna emerytura w Polsce

Najniższa emerytura w 2024 roku (od 1 marca 2024 do końca lutego 2025 roku) wynosi 1780,96 zł brutto.

Taka emerytura po 15 latach pracy

Osoby, które przepracowały 15 lat i otrzymywały minimalne wynagrodzenie, nie mają zagwarantowanego prawa do emerytury minimalnej. Choć kobiety mogą nabyć takie prawo po 20 latach pracy, to wysokość świadczenia nie jest proporcjonalna do długości stażu pracy. Dopiero po przepracowaniu pełnego okresu uprawniającego do emerytury minimalnej (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn), przysługuje pełne świadczenie.

Wysokość naszej emerytury po 15 latach pracy jest ściśle związana z tym, ile pieniędzy wpłaciliśmy na składki. Osoby, które przez ten czas zarabiały niewiele, mogą liczyć na bardzo niską emeryturę – około 500-700 złotych miesięcznie. To mniej niż połowa minimalnej emerytury. Widzimy więc, że nasze przyszłe świadczenie zależy przede wszystkim od tego, ile zarobimy przez całe życie zawodowe.

Wysokość emerytury, którą otrzymasz, jest ściśle związana z twoimi zarobkami i odprowadzonymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Zasada jest prosta: im wyższe były twoje zarobki i im dłużej pracowałeś, tym wyższa będzie twoja emerytura. Warto jednak pamiętać, że aby otrzymać nawet najniższą emeryturę, musisz spełnić określony warunek dotyczący długości okresu pracy.