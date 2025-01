Jak informuje "Fakt", na dodatkowe świadczenia dla emerytów w bieżącym roku przeznaczono 35 miliardów złotych. Trzynaste emerytury zostaną wypłacone już w kwietniu, natomiast czternaste emerytury mają trafić na konta seniorów w drugiej połowie roku. Dokładna data wypłaty tych świadczeń zostanie podana przez rząd.

Mimo że kwota brutto dodatkowej emerytury została ustalona na poziomie najniższej emerytury (około 1877 złotych), to kwota netto, którą otrzyma emeryt, będzie niższa z powodu potrąceń składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy, niezależnie od statusu podatkowego emeryta.

Trzynastka i czternastka

13. emerytura to dodatkowe świadczenie finansowe wypłacane emerytom i rencistom w Polsce. Jest to jednorazowa wypłata, która ma na celu poprawę sytuacji materialnej osób starszych. Prawo do 13. emerytury mają wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości otrzymywanego świadczenia. W 2025 roku wypłata trzynastej emerytury przypadnie na kwiecień. Jej wysokość została ustalona na poziomie minimalnej emerytury, która wynosi 1884,61 zł brutto.

14. emerytura z kolei to również dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane emerytom i rencistom w Polsce. Jest to forma wsparcia finansowego, która ma na celu poprawę sytuacji materialnej seniorów. W przeciwieństwie do 13. emerytury, która jest wypłacana wszystkim uprawnionym, 14. emerytura ma pewne ograniczenia co do wysokości świadczenia i kręgu osób, które mogą z niej skorzystać. Wypłata czternastej emerytury w 2025 roku nastąpi w drugim półroczu 2025. Pełne świadczenie otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekroczy kwoty 2900 złotych brutto.

W ten sposób oszczędzisz na trzynastce i czternastce

W przypadku, gdy roczny dochód nie przekroczy 30 000 złotych, istnieje możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Zazwyczaj proces ten trwa kilka miesięcy. Jednak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o możliwości przyspieszenia zwrotu poprzez złożenie wniosku EPD-21. Dzięki temu wnioskowi można zrezygnować z pobierania zaliczek na podatek, jeśli roczny dochód nie przekracza 30 000 złotych.

Jak poinformował ZUS, ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów, których podatek obliczany jest wyłącznie od dodatkowych świadczeń (trzynasta i czternasta emerytura), otrzyma wraz z deklaracjami PIT specjalną ulotkę oraz wniosek EPD-21. Złożenie tego wniosku pozwala uniknąć nadpłaty podatku w przypadku, gdy roczny dochód nie przekroczy 30 000 złotych.

Ile emeryci będą mogli zaoszczędzić na trzynastkach i czternastkach?

Z przeprowadzonych przez dziennik "Fakt" symulacji wynika, że maksymalna oszczędność podatkowa na trzynastej i czternastej emeryturze w bieżącym roku może sięgnąć blisko 400 złotych, pod warunkiem że łączna kwota tych świadczeń będzie równa najniższej emeryturze. Wraz ze wzrostem wysokości tych świadczeń, potencjalna oszczędność maleje, osiągając swoje minimum przy dochodzie nieprzekraczającym 2100 złotych.