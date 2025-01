Księża w Polsce, po ukończeniu 65. roku życia, nabywają prawo do emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo, po osiągnięciu 75. roku życia mogą liczyć na świadczenie emerytalne z Funduszu Kościelnego.

Czym jest Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny został założony w 1950 roku, kiedy to państwo przejęło od Kościołów wiele ziem. Miał on służyć jako rekompensata za te utracone ziemie, a pieniądze z niego miały być dzielone między Kościoły w zależności od tego, ile ziem im zabrano. Jednak w praktyce większość pieniędzy z tego funduszu idzie dziś na ubezpieczenia społeczne księży i innych duchownych. Co ciekawe, z tego funduszu korzystają wszystkie Kościoły w Polsce, nawet te, które nie straciły swoich ziem w 1950 roku.

Emerytury księży

Emerytury księży w Polsce to temat, który często budzi wiele pytań i dyskusji. System emerytalny dla duchownych ma swoje specyficzne zasady, które różnią się od tych obowiązujących dla osób świeckich. Emerytura księży w Polsce pochodzi z dwóch głównych źródeł:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): Księża, podobnie jak inni pracownicy, odprowadzają składki emerytalne do ZUS. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku mają prawo do emerytury wypłacanej przez tę instytucję.

Fundusz Kościelny: Jest to dodatkowe źródło finansowania emerytur dla duchownych. Księża, którzy przekroczyli 75 lat, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie z tego funduszu.

Ile wynoszą emerytury księży w Polsce?

Wskaźnikiem takiej sytuacji jest emerytura otrzymywana przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Jak wynika z doniesień "Faktu", jego miesięczne świadczenie wynosi około 23 tysięcy złotych brutto i składa się z dwóch głównych składowych: emerytury kościelnej (w przybliżeniu 5 tysięcy złotych) oraz emerytury generalskiej (około 18 tysięcy złotych). To oznacza, że część duchownych otrzymuje znacznie więcej niż podstawowe świadczenie emerytalne. Dodatkowo, diecezja zapewnia arcybiskupowi bezpłatne mieszkanie i wyżywienie.

Emerytura arcybiskupa Głodzia znacząco odbiega od przeciętnych świadczeń otrzymywanych przez polskich duchownych. Podczas gdy księża, po osiągnięciu wieku emerytalnego, mogą liczyć na podstawowe świadczenie z ZUS wynoszące około 1600 złotych miesięcznie, wysokość ich całkowitej emerytury zależy od dodatkowych źródeł dochodu, takich jak wcześniejsza praca zawodowa poza kościołem czy świadczenia z Funduszu Kościelnego po ukończeniu 75. roku życia.

Ta ostatnia forma wsparcia finansowego wynosi średnio około 2500 złotych miesięcznie. W rezultacie, większość emerytowanych księży otrzymuje łączne świadczenie w wysokości około 5000 złotych miesięcznie. Biskupi, ze względu na wyższe stanowisko i często dłuższy staż pracy, mogą liczyć na znacznie wyższe emerytury, sięgające nawet 10 000 złotych miesięcznie brutto.

Emerytura księży to kwestia o wielu obliczach. Warunki życia po zakończeniu czynnej służby duszpasterskiej są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak długość posługi, wcześniejsze zarobki, czy też możliwości finansowe diecezji. Niektórzy księża emeryci mogą cieszyć się komfortem materialnym i wsparciem wspólnoty, podczas gdy inni mogą borykać się z trudnościami finansowymi i ograniczeniami w prowadzeniu aktywnego życia.