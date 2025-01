Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie finansowe, które przysługuje polskim sportowcom, którzy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub innych uznanych zawodach sportowych. Jest to forma uznania dla ich wybitnych osiągnięć i wkładu w rozwój polskiego sportu.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać emeryturę olimpijską?

Aby otrzymać emeryturę olimpijską, sportowiec musi spełnić kilka istotnych kryteriów. Przede wszystkim, konieczne jest zdobycie co najmniej jednego medalu olimpijskiego, paraolimpijskiego lub na igrzyskach głuchych. Rodzaj medalu nie ma znaczenia – zarówno złoto, srebro, jak i brąz uprawniają do świadczenia. Nie ma również znaczenia, czy medal został zdobyty indywidualnie, czy w drużynie. Dodatkowo, kandydat musi mieć ukończone 40 lat i zakończyć aktywną karierę sportową. Obywatelstwo polskie, niekaralność oraz brak dyskwalifikacji za doping to kolejne wymagania, które należy spełnić.

Zgodnie z polskim prawem, każdy sportowiec reprezentujący nasz kraj, który zdobył medal na igrzyskach olimpijskich, niezależnie od jego koloru czy rodzaju konkurencji (indywidualnej lub drużynowej), ma prawo do emerytury olimpijskiej. Jest to forma uznania dla wybitnych osiągnięć sportowych na arenie międzynarodowej.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać emeryturę olimpijską?

Aby rozpocząć pobieranie świadczenia finansowego przysługującego medalistom olimpijskim, konieczne jest nie tylko zdobycie medalu, ale także spełnienie szeregu innych wymogów formalnych. Co istotne, to sam medalista musi złożyć stosowny wniosek do właściwego ministra. Przyznanie świadczenia może zostać odmówione jedynie w przypadku braku spełnienia któregoś z określonych kryteriów.

Świadczenie to ma charakter dożywotni i wypłacane jest co miesiąc od momentu wydania pozytywnej decyzji. Jednakże, w przypadku utraty uprawnień (np. powrotu do czynnego uprawiania sportu, skazania prawomocnym wyrokiem), świadczenie ulega zawieszeniu. Obowiązek poinformowania o takiej zmianie sytuacji spoczywa na samym medaliście.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska, wbrew pozorom, nie jest szczególnie wysoka. Jej wysokość jest ustalana co roku na podstawie wynagrodzeń urzędników państwowych i wynosi 1,8 razy więcej od podstawowej kwoty dla tych urzędników.

Wysokość emerytury olimpijskiej jest ustalana co roku i podlega waloryzacji. W 2025 roku emerytura olimpijska wynosi 4967,95 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest wypłacane dożywotnio i nie podlega opodatkowaniu.

Warto podkreślić, że świadczenie to ma charakter netto, co oznacza, że nie podlega obciążeniom składkami na ubezpieczenia społeczne ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Emerytura olimpijska jest świadczeniem dożywotnim i nie jest uzależniona od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto, jej wypłata nie wyklucza możliwości pobierania innych świadczeń emerytalnych.