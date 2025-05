Te osoby nie dostaną czternastej emerytury. Wszystko przez nowe świadczenie

Od początku roku osoby owdowiałe mają prawo składać wnioski o rentę wdowią. Dzięki temu mogą łączyć swoją dotychczasową emeryturę z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Jednak, należy pamiętać, że wysokość tych łącznych świadczeń ma bezpośredni wpływ na kwotę tzw. "czternastej emerytury". Jeśli suma emerytury i renty rodzinnej przekroczy określone progi (2,9 tys. zł i 4,5 tys. zł brutto), "czternastka" zostanie odpowiednio pomniejszona lub w ogóle nie zostanie wypłacona.

Renta wdowia

Renta wdowia to nowe świadczenie, które ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób, które straciły współmałżonka i jednocześnie posiadają własne prawo do emerytury lub renty. Na czym polega renta wdowia?

Połączenie dwóch świadczeń: Osoba, która pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie ma prawo do własnego świadczenia emerytalno-rentowego, może teraz pobierać oba świadczenia jednocześnie.

Osoba, która pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie ma prawo do własnego świadczenia emerytalno-rentowego, może teraz pobierać oba świadczenia jednocześnie. Wysokość świadczenia: W początkowym okresie (do końca 2026 roku) wdowa lub wdowiec może otrzymać dodatkowo 15 proc. swojego własnego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 roku ten procent wzrośnie do 25 proc.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Wdowy i wdowcy: Osoby, które straciły współmałżonka.

Osoby, które straciły współmałżonka. Posiadacze własnego świadczenia: Osoby, które mają prawo do własnej emerytury lub renty.

Osoby, które mają prawo do własnej emerytury lub renty. Osoby pobierające rentę rodzinną: Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Do 7 stycznia ZUS otrzymał już ponad 33,7 tysiąca wniosków o rentę wdowią. Dzięki tej nowej możliwości, wdowy i wdowcy mogą łączyć swoją emeryturę z rentą po zmarłym małżonku. Obecnie mogą wybrać, czy chcą otrzymywać wyższe świadczenie lub preferują konkretne połączenie obu.

Dla kogo renta wdowia?

Aby otrzymać rentę wdowią, konieczne jest złożenie stosownego wniosku oraz spełnienie szeregu kryteriów. Osoby ubiegające się o to świadczenie muszą mieć ukończony wiek emerytalny, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto, muszą pozostawać w związku małżeńskim do dnia śmierci współmażonka oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Powyższe przepisy skutkują tym, że kobiety, które nabyły prawo do renty rodzinnej przed ukończeniem 55. roku życia, oraz mężczyźni, którzy nabyli to prawo przed ukończeniem 60. roku życia, nie będą uprawnieni do dodatkowego 15 proc. świadczenia. Ponadto, ze zwiększenia świadczenia nie będą mogły skorzystać osoby pozostające obecnie w związku małżeńskim.

W takiej sytuacji nie dostaniesz 14. emerytury

Gdy ktoś otrzymuje kilka emerytur lub rent jednocześnie (tzw. świadczenia w zbiegu), to łącznie nie mogą one przekroczyć kwoty trzykrotnie wyższej od najniższej emerytury. Ta najniższa emerytura to obecnie 1780,96 zł, więc łącznie można dostać najwyżej 5342,88 zł. W tę sumę wliczają się również świadczenia z zagranicy oraz dodatkowe wypłaty, np. dodatki pielęgnacyjne. Jeśli ktoś dostaje więcej niż te 5342,88 zł, to część świadczenia zostanie mu obcięta.