Emerytura a praca na umowie zlecenie. Jak wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego?

Aby móc przejść na emeryturę w Polsce, zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą spełnić określony warunek – posiadać odpowiedni staż pracy. Zgodnie z polskim prawem emerytalnym, prawo do emerytury nabywają kobiety po ukończeniu 60. roku życia, a mężczyźni po 65. roku życia, przy czym wymagany jest odpowiednio 20-letni i 25-letni okres ubezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że okresy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie są automatycznie wliczane do tego stażu emerytalnego, ponieważ umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a nie umową o pracę.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to jedna z form współpracy cywilnoprawnej, w której jedna osoba (zleceniobiorca) zobowiązuje się wykonać określoną czynność dla drugiej osoby (zleceniodawcy). W przeciwieństwie do umowy o pracę, w umowie zlecenie nie ma bezpośredniego związku z podporządkowaniem. Zleceniobiorca ma większą swobodę w wykonywaniu powierzonych zadań.

W jakich sytuacjach okresy pracy na umowie zlecenie są wliczane do stażu pracy emerytalnego?

Chociaż zasadniczo okresy pracy na umowę zlecenie nie są wliczane do stażu pracy emerytalnego, istnieją wyjątki od tej reguły. Zgodnie z informacjami zawartymi na biznes.interia.pl, okresy pracy na podstawie umowy zlecenia mogą być uznane za okresy pracy, jeśli zleceniobiorca wykaże, że:

odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne,

wykonywał pracę w warunkach zbliżonych do umowy o pracę, tzn. był podporządkowany pracodawcy, pracował w określonym miejscu i czasie oraz pod jego nadzorem.

W takich przypadkach konieczne może być przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego lub sądowego, które potwierdzi, że dany okres pracy powinien być uznany za stosunek pracy.

Kiedy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Choć umowa cywilnoprawna, jak np. zlecenie, ma charakter cywilnoprawny, w pewnych sytuacjach może zostać uznana za umowę o pracę. Dzieje się tak, gdy zleceniobiorca jest podporządkowany pracodawcy pod względem czasu i miejsca wykonywania pracy oraz otrzymuje stałe wynagrodzenie. W takim przypadku okres wykonywania umowy zlecenia może być wliczony do stażu pracy, co ma istotne znaczenie przy ustalaniu prawa do emerytury.

Obowiązkowa składka emerytalna

Od 2016 roku prawie wszyscy zleceniobiorcy, z pewnymi wyjątkami, objęci są obowiązkowymi składkami emerytalnymi. Ich wysokość jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że okresy pracy na umowę zlecenie, nawet jeśli nie są wliczane do stażu pracy, wpływają na wysokość przyszłej emerytury. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są m.in. uczniowie, studenci do 26. roku życia oraz osoby posiadające inne tytuły ubezpieczenia społecznego.