Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny, harmonogram wypłat emerytur w styczniu ulegnie modyfikacji. Choć standardowo świadczenia wypłacane są w siedmiu ustalonych dniach miesiąca, to w styczniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje przelewy jedynie w sześciu terminach. Wynika to z faktu, że niektóre dni wypłat przypadają na dni ustawowo wolne od pracy. W konsekwencji, emeryci, którzy zwykle otrzymują świadczenia na początku miesiąca, w grudniu 2024 roku otrzymają podwójną wypłatę. Drugi przelew, będący jednocześnie pierwszym w nowym roku, zostanie zrealizowany najpóźniej 30 grudnia.

Terminy wypłat emerytur

Termin wypłaty emerytury ustalany jest indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w momencie złożenia wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje wyboru konkretnej daty, biorąc pod uwagę liczbę wypłacanych świadczeń oraz dynamikę wpływu składek emerytalnych. Należy pamiętać, że podane terminy wypłat mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. W celu uzyskania dokładnej informacji o dacie wypłaty emerytury, zaleca się bezpośredni kontakt z właściwym oddziałem ZUS.

Jak zmienić termin wypłaty emerytury?

Możliwość zmiany terminu wypłaty emerytury jest ograniczona. ZUS rozpatrzy taki wniosek pozytywnie jedynie w przypadku uzasadnienia go ważnymi przyczynami. Co więcej, o zmianę daty wypłaty należy wnioskować już na etapie składania dokumentów emerytalnych. W przypadku obowiązku dokonywania regularnych płatności o ściśle określonych terminach, takich jak alimenty, istnieje możliwość złożenia wniosku o zmianę terminu wypłaty świadczenia z ZUS. ZUS może pozytywnie rozpatrzyć takie żądanie, uznając, że konieczność terminowego regulowania zobowiązań stanowi uzasadniony powód do modyfikacji dotychczasowego harmonogramu wypłat.

Harmonogram wypłat emerytur w styczniu 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur w siedmiu terminach, które powtarzają się co miesiąc. Ze względu na przypadający 1 stycznia 2025 roku na dzień ustawowo wolny, wypłaty emerytur, które standardowo byłyby realizowane w pierwszym dniu stycznia, zostały przesunięte na ostatni dzień grudnia 2024 roku. Analogiczne przesunięcia terminów nastąpiły również w przypadku pozostałych trzech cykli wypłat zaplanowanych na styczeń 2025 roku. Harmonogram wypłat emerytur w styczniu 2025 przedstawia się więc następująco: