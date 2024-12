Komu przysługuje minimalna emerytura?

Aby nabyć prawo do emerytury minimalnej, wynoszącej obecnie 1780,96 zł brutto, niezbędne jest nie tylko spełnienie ogólnych warunków emerytalnych, ale również posiadanie wymaganego stażu pracy. Kobiety muszą wykazać się 20-letnim stażem, a mężczyźni – 25-letnim. W przypadku 65-letniego mężczyzny, który posiada zaledwie 10 lat stażu, spełnienie tych kryteriów jest niemożliwe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będzie on uprawniony do emerytury.

Wysokość emerytury - od czego zależy?

Wysokość przyszłej emerytury zależy głównie od tego, ile pieniędzy przez lata wpłaciliśmy na swoje konto emerytalne. To trochę jak z oszczędzaniem pieniędzy na koncie w banku – im więcej odłożysz, tym większa będzie wypłata. Jednak na wysokość emerytury wpływa jeszcze kilka innych czynników. Oprócz pieniędzy, które sam wpłaciłeś, liczy się też to, ile dodało państwo oraz to, jak długo jeszcze będziesz żyć. Co roku, w marcu i czerwcu, państwo dokonuje przeglądu wysokości emerytur. W marcu zwiększa się kwotę, którą już otrzymujesz, a w czerwcu podwyższa wartość pieniędzy, które jeszcze nie zostały wypłacone. Dlatego warto przejść na emeryturę albo w lutym, albo w lipcu, żeby jak najlepiej skorzystać z tych podwyżek.

65 lat i po 10 lat stażu pracy - jaka emerytura?

Ukończenie 65. roku życia przez mężczyznę uprawnia go do złożenia wniosku o emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem koniecznym do nabycia prawa do emerytury jest posiadanie choćby jednego dnia opłaconych składek emerytalnych. Jednak wysokość świadczenia emerytalnego jest bezpośrednio związana z długością okresu składkowego oraz wysokością opłacanych składek.

Osoby w wieku 65 lat, które przepracowały jedynie 10 lat, mogą liczyć na bardzo niskie świadczenie emerytalne. Nawet połowa minimalnej emerytury, do której uzyskania mężczyźni potrzebują 25 lat stażu, będzie dla nich niedostępna. System emerytalny w Polsce skonstruowany jest w taki sposób, że staż pracy poniżej 25 lat dla mężczyzn (lub 20 lat dla kobiet) nie przekłada się wprost na wysokość emerytury. W takiej sytuacji wysokość świadczenia jest obliczana wyłącznie na podstawie zgromadzonych składek.

Oznacza to, że 65-latek z 10-letnim stażem pracy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę za najniższą krajową, może otrzymać emeryturę w wysokości około 300 złotych miesięcznie. Sytuacja kobiet jest jeszcze bardziej niekorzystna. 60-latka z 10-letnim stażem może liczyć jedynie na około 250 złotych miesięcznie.