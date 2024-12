Wysokość świadczenia emerytalnego jest uzależniona od wielu czynników, takich jak wartość zgromadzonych środków na indywidualnym koncie emerytalnym, długość okresu składkowego oraz corocznych waloryzacji składek.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę w 2025 roku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza coroczną waloryzację składek emerytalnych w czerwcu. Osoby urodzone do końca maja danego roku, mogą rozważyć złożenie wniosku emerytalnego po tym terminie, aby skorzystać z wyższej wartości zgromadzonych środków.

Złożenie wniosku o emeryturę po czerwcowej waloryzacji może okazać się korzystne zwłaszcza dla osób, które przekroczyły ustawowy wiek emerytalny i osób urodzonych w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego. Co to oznacza w praktyce? Osoby zainteresowane będą mogły wykorzystać większą pulę środków zgromadzonych na swoich kontach emerytalnych. Szczególnie korzystne może być to dla osób urodzonych w drugiej połowie roku, które dotychczas mogły mieć ograniczone możliwości w tym zakresie.

Jeśli planujesz przejść na emeryturę w 2025 roku, warto szczególnie rozważyć lipiec. To właśnie w tym miesiącu, dzięki corocznej waloryzacji emerytur, możesz liczyć na najwyższą kwotę początkowego świadczenia. Dzięki temu twoja emerytura będzie wyższa nawet o 300-400 złotych w porównaniu do osób, które przejdą na emeryturę wcześniej w tym roku. Osoby decydujące się na przejście na emeryturę w kwietniu, maju lub czerwcu nie skorzystają już z tej dodatkowej podwyżki.

Kiedy przejść na emeryturę w 2025 roku? O tych terminach warto pamiętać

Aby zapewnić płynne przejście na emeryturę i uniknąć przerw w dochodach, warto pamiętać o dwóch ważnych terminach: rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić co najmniej dwa dni przed końcem miesiąca, a wniosek o emeryturę należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie zarówno ostatniej pensji, jak i pierwszej emerytury.

Planując przejście na emeryturę, warto zajrzeć do danych Głównego Urzędu Statystycznego. Te liczby pokazują, jak długo możemy jeszcze żyć po przejściu na emeryturę. To ważne, bo od tego zależy wysokość naszej emerytury. Im dłużej żyjemy, tym mniejsze mogą być comiesięczne świadczenia. Warto więc już teraz pomyśleć o dodatkowych oszczędnościach na przyszłość.

13. i 14. emerytura

Jeśli ktoś planuje przejść na emeryturę w marcu przyszłego roku, dostanie specjalną wypłatę, czyli tzw. trzynastą emeryturę. Będzie ona taka sama jak najniższa emerytura po podwyżce. Jednak podwyżka, która będzie dla tych, co już są na emeryturze, nie będzie ich dotyczyła. A osoby, które zdecydują się przejść na emeryturę w połowie roku, mogą dostać jeszcze jedną dodatkową wypłatę - czternastą emeryturę. To będą dodatkowe pieniądze dla tych, których emerytura nie jest bardzo wysoka. Ważne, żeby złożyć wniosek o emeryturę na miesiąc przed urodzinami, bo wcześniej ZUS go nie przyjmie.