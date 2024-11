Od marca 2024 roku emeryci spełniający określone kryteria mogą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości 258 złotych miesięcznie. Dodatek ten, przyznawany dożywotnio, jest skierowany do osób, które wykonywały zawody związane z ratownictwem. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w odpowiednim organie. Wypłaty są realizowane co miesiąc, do 15. dnia każdego miesiąca. Oto szczegóły.