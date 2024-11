Coraz wyższa inflacja, która w październiku osiągnęła 5 proc., powoduje, że seniorzy odczuwają znaczny spadek siły nabywczej swoich oszczędności. Z niepokojem oczekują publikacji przez Główny Urząd Statystyczny wstępnych danych za listopad. Zwłaszcza początek roku, z tradycyjnymi podwyżkami czynszów i opłat za media, jest dla nich szczególnie trudny.

Niestety, najbliższa waloryzacja emerytur i rent nastąpi dopiero 1 marca 2025 roku. Jak podkreśla ekonomista Marek Zuber w rozmowie z "Faktem", obecny system powoduje, że seniorzy muszą najpierw pokryć koszty rosnącej inflacji, a dopiero później otrzymują częściową rekompensatę w postaci waloryzacji. Pytanie o wysokość tej rekompensaty pozostaje otwarte.

Waloryzacja emerytur 2025. O ile wzrosną świadczenia w przyszłym roku?

Serwis "Fakt" zwrócił się z oficjalnym zapytaniem do Ministerstwa Finansów o najnowsze dane, które posłużą do obliczenia przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Jak wiadomo, wysokość podwyżek emerytur uzależniona jest od tempa wzrostu cen (inflacji), a dokładniej od inflacji obliczonej dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, oraz od dynamiki wzrostu wynagrodzeń (przy czym do obliczeń waloryzacji bierze się pod uwagę jedynie 20 proc. wzrostu płac).

W odpowiedzi resort finansów poinformował, że zgodnie z prognozami, średnia roczna inflacja dla gospodarstw emeryckich w 2024 roku wyniesie 4 proc., a realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce osiągnie poziom 9,1 proc. Jeśli te przewidywania się potwierdzą, to emerytury w przyszłym roku zostaną podwyższone o 5,82 proc.

Minimalna emerytura w 2025 roku - ile wyniesie?

Rząd postanowił, że emerytury wzrosną o określony procent. To oznacza, że im wyższa emerytura, tym większa będzie podwyżka. Niestety, osoby pobierające najniższe emerytury nie odczują znaczącej poprawy. Minimalna emerytura wzrośnie o około 94 zł na rękę, a dla osób zarabiających 4000 zł miesięcznie podwyżka wyniesie około 184 zł. W przypadku minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1780 zł i 96 gr brutto (1620 zł i 67 gr na rękę), podwyżka o 5,82 proc. podniesie ją do 1884 zł i 61 gr (1715 zł na rękę). Jeżeli wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,52 proc., to przykładowe wyliczenia emerytur będą wyglądać następująco:

2000 zł brutto - po waloryzacji 2110,4 zł brutto,

2500 zł brutto - po waloryzacji 2638 zł brutto,

3000 zł brutto - po waloryzacji 3165,6 zł brutto,

3500 zł brutto - po waloryzacji 3693,2 zł brutto,

4000 zł brutto - po waloryzacji 4220,8 zł brutto,

5000 zł brutto - po waloryzacji 5276 zł brutto,

6000 zł brutto - po waloryzacji 6331,2 zł brutto.

Należy jednak pamiętać, że podane kwoty są jedynie prognozowane. Ostateczna wysokość podwyżek emerytur zostanie ustalona przez rząd w lutym 2025 roku, po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń za cały rok 2024.

Ile wyniesie trzynasta i czternasta emerytura w 2025?

Wraz ze wzrostem wartości emerytur, zwiększy się również kwota trzynastej i czternastej emerytury. Ponieważ wysokość trzynastej emerytury jest powiązana z najniższą emeryturą, w 2025 roku możemy spodziewać się, że wyniesie ona 1879,27 zł brutto.

Pełna kwota czternastej emerytury przysługuje wyłącznie osobom, których świadczenie emerytalne nie przekracza 2900 złotych brutto. W przypadku wyższych świadczeń, kwota dodatkowego świadczenia jest obniżana proporcjonalnie, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Osoby pobierające emeryturę wyższą niż 4630,96 złotych brutto nie mają prawa do czternastej emerytury. Wysokość 14. emerytury w 2025 roku, podobnie jak trzynastki, będzie równa wysokości minimalnej krajowej emerytury.

