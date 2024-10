Rodzice, którzy poświęcili się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci i z tego powodu nie nabyli prawa do emerytury lub mają emeryturę niższą od minimalnej, mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli obecnie 1780,96 zł.

Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS, celem świadczenia jest zagwarantowanie minimalnego poziomu życia matkom, które z powodu wychowywania dzieci nie mogły pracować na tyle długo, aby nabyć prawo do pełnej emerytury.

Czym jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające/Mama 4 plus?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to forma wsparcia finansowego, które ma na celu zapewnienie godnego życia osobom, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci i w związku z tym nie mogły lub nie chciały podjąć pracy zawodowej. W efekcie mogą one nie posiadać wystarczających środków do życia na emeryturze. Mama 4+ to potoczna nazwa dla rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie dla każdej osoby i zależy od jej dotychczasowych zarobków oraz innych świadczeń. ZUS dopłaca do tego świadczenia, tak aby osiągnęło ono co najmniej wysokość minimalnej emerytury. Nawet osoby, które nie mają żadnej emerytury, mogą otrzymać takie dopłaty. Jak wynika z danych ZUS, średnia wypłacana kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w 2023 roku wynosiła 740 złotych.

Świadczenie "Mama 4 plus" również dla ojców

ZUS wypłaca dodatkowe środki finansowe do wysokości minimalnej emerytury prawie 60 tysiącom osób. Osoby uprawnione to przede wszystkim kobiety, jednak świadczenie przysługuje również mężczyznom spełniającym określone warunki. Należy pamiętać, że o to świadczenie trzeba się starać, składając odpowiedni wniosek.

Świadczenie "Mama 4+" nie jest ograniczone wyłącznie do kobiet. Ojcowie również mogą ubiegać się o ten dodatek do emerytury, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, takich jak: porzucenie rodziny przez matkę lub jej śmierć. W sytuacji, gdy ojciec przejmuje wyłączną opiekę nad dziećmi i nie posiada emerytury w wysokości co najmniej minimalnej, może złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające.

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Wniosek o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak:

dowód osobisty,

akty urodzenia dzieci,

zaświadczenia o dochodach,

inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do otrzymania świadczenia.

Zawieszenie lub utrata świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że prawo do dodatku do emerytury może ulec zawieszeniu lub utracie w przypadku zmiany sytuacji życiowej beneficjenta. Obowiązkiem świadczeniobiorcy jest niezwłoczne zgłaszanie wszelkich okoliczności mających wpływ na wysokość lub prawo do świadczenia, takich jak podjęcie pracy zarobkowej lub uzyskanie innego świadczenia. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków.

