W 2024 roku czternastą emeryturę otrzymały osoby, które na dzień 31 sierpnia pobierały jedno ze świadczeń długoterminowych, takich jak emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne.

Ile wynosi czternasta emerytura i komu przysługuje pełna kwota?

Pełna wysokość czternastki wynosiła 1780,96 zł brutto, jednak została ona wypłacona w pełnej kwocie tylko tym, których główne świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto.

Reklama

"Złotówka za złotówkę"

Osoby z wyższymi świadczeniami otrzymały pomniejszoną czternastkę, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", a świadczenie nie było przyznawane, jeśli jego wysokość wynosiła mniej niż 50 zł.

Dodatkowo czternastka nie została przyznana osobom, które miały zawieszone świadczenie na 31 sierpnia 2024 roku, na przykład z powodu przekroczenia limitu dochodu z dodatkowej pracy. Co ważne, czternasta emerytura jest przyznawana automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Świadczenie to nie jest wliczane do dochodu, ale podlega odliczeniom na składkę zdrowotną oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Zwrot czternastej emerytury?

Jeśli do 31 sierpnia 2024 r. świadczeniobiorca nie miał już prawa do świadczenia, które pierwotnie uprawniało go do dodatku, lub jeśli przekroczył limity zarobków przewidziane na ten rok ZUS może zażądać zwrotu świadczenia.

W tym roku ZUS wypłacił łącznie ponad 9,8 miliarda złotych na ten cel.