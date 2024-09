Emerytura honorowa to specjalne świadczenie przyznawane osobom, które ukończyły setny rok życia. Warunek ten jest jedyny i niezależny od wysokości dotychczasowej emerytury czy historii zatrudnienia. Świadczenie jest wypłacane do końca życia, co miesiąc.

Dla kogo emerytura honorowa?

Emerytura honorowa ZUS to świadczenie przyznawane wszystkim stulatkom. Jej wysokość jest ustalana na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa to taki "wyznacznik", który zmienia się co roku i wpływa na to, ile dokładnie pieniędzy dostanie senior.

Osoby, które ukończyły sto lat po 29 lutego 2024 roku, otrzymują świadczenie honorowe w stałej wysokości 6 246,13 zł brutto. Kwota ta nie ulega zmianie, niezależnie od późniejszych waloryzacji innych świadczeń. Warto podkreślić, że wysokość świadczenia honorowego zależy od daty ukończenia 100 lat. Dla przykładu, osoby, które obchodziły setne urodziny między 1 marca 2023 roku a 29 lutego 2024 roku, otrzymują świadczenie w wysokości 5540,25 zł brutto.

Świadczenie honorowe dla stulatków przysługuje również osobom, które nie podlegały ubezpieczeniu społecznemu i nie otrzymują emerytury lub renty. W celu uzyskania tego świadczenia niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający datę urodzenia, np. odpis aktu urodzenia. Wniosek może być złożony osobiście przez zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

Kto wypłaca emeryturę honorową?

Świadczenie honorowe dla stulatków nie jest przyznawane wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Analogiczne świadczenia wypłacają również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz resortowe zakłady emerytalne, takie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wypłata emerytury honorowej

ZUS informuje, że wypłata emerytury honorowej dla stulatków następuje w sposób automatyczny, pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego wieku. Nie ma konieczności spełniania dodatkowych wymogów, takich jak posiadanie historii zatrudnienia czy pobieranie innych świadczeń. Jednocześnie, osoby, które ukończyły 100 lat i dotychczas nie otrzymywały żadnych świadczeń z ZUS, powinny złożyć wniosek o przyznanie emerytury honorowej.

Ile osób otrzymuje emeryturę honorową?

Jak wynika z danych ZUS z listopada 2023 roku, świadczenie honorowe dla stulatków otrzymywało wówczas blisko 2900 osób. Liczba beneficjentów tego dodatku systematycznie wzrasta, a zdecydowaną większość stanowią kobiety. Właśnie trwają prace nad nową ustawą, która ma uporządkować zasady wypłacania emerytury honorowej. Obecne przepisy regulujące tę kwestię pochodzą aż z 1972 roku. Projekt przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny jest planowany do przyjęcia wiosną przyszłego roku.