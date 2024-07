Zbliża się waloryzacja emerytur w 2025 roku. Rząd już przedstawił propozycję, o ile mają wzrosnąć świadczenia. Niestety, zaproponowany współczynnik może rozczarować wielu seniorów.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Reklama

Co roku, w ramach Rady Dialogu Społecznego, podejmowane są decyzje dotyczące podwyżek emerytur. W bieżącym roku rząd zaproponował, aby wysokość waloryzacji była uzależniona od ustawowego minimum. To oznacza, że wzrost emerytur będzie obliczony na podstawie inflacji z poprzedniego roku, powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń.

Propozycja rządowa, zakładająca wzrost emerytur o 106,78 proc., nie została zaakceptowana przez pozostałych członków Rady Dialogu Społecznego. W przypadku braku porozumienia, rząd ma 21 dni na samodzielne ustalenie wysokości waloryzacji poprzez wydanie rozporządzenia. Przy tym, rząd jest zobowiązany uwzględnić prognozowaną inflację, aby zapewnić, że podwyżki emerytur będą odpowiednie do sytuacji ekonomicznej.

Więcej pieniędzy do emerytury

Reklama

Chociaż podwyżka emerytur i rent o 6,78 proc. może się wydawać niewielka w porównaniu z poprzednimi latami, to i tak oznacza dodatkowe 120 złotych miesięcznie dla osób pobierających minimalną emeryturę. Taki sam wzrost czeka również rencistów: renta rodzinna 1901,71 zł, renta socjalna 1901,71 zł, a renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 1901,71 zł.

Tegoroczna podwyżka emerytur o 6,78 proc. jest jedną z najskromniejszych w ostatnich latach. W 2022 i 2023 roku świadczenia rosły znacznie szybciej, odpowiednio o 14,8 proc. i 12,12 proc. W 2022 roku emerytury zostały podwyższone o rekordowe 7 proc., co stanowiło znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy waloryzacja zazwyczaj nie przekraczała 5 proc. Ostatni raz, gdy emerytury waloryzowano o wskaźnik podobny do 6,78 proc., był 2009 rok, a waloryzacja wynosiła 6,5 proc. wzrostu.

Ile będzie wynosić emerytura w 2025 roku po waloryzacji?

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1621 złotych netto. Po planowanej waloryzacji o 6,78 proc. w 2025 roku emeryci otrzymaliby na rękę o 110 złotych więcej, czyli dokładnie 1731 złotych. Szacuje się, że łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalnych wraz z wypłatą trzynastych i czternastych emerytur wyniesie około 28 miliardów złotych.