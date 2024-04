Portal Daily Mail z pomocą firmy emerytalnej Aon, zbadał oferty emerytur państwowych dla emerytów w innych krajach głownie europejskich. Ale na liście znalazły się także kraje takie jak, Australii i USA.

Emerytura na świecie

Australijczycy otrzymują emeryturę państwową w wieku 67 lat. Miesięczny dochód jaki otrzymują wynosi około 1100 funtów (5473,62 zł). Australia ma obowiązkowy system emerytalny, co oznacza, że jeśli pracujesz, musisz płacić składki.

Australijscy emeryci otrzymują również kartę ulg, która oferuje takie korzyści jak tańsza opieka zdrowotna, leki.

W Danii wiek emerytalny wzrośnie z 67 do 68 lat w 2030 roku, a do 69 lat w 2035 roku. To sprawi, że Duńczycy będą wśród najstarszych osób osiągających wiek emerytalny.

Kwota podstawowa wynosi około 796 funtów (3960,91zł ), ale z pełnym dodatkiem emerytalnym wynosi to około 1661 funtów miesięcznie dla osoby samotnej.

Trzeba jednak płacić składki przez 40 lat, aby otrzymać pełne uprawnienia do emerytury państwowej, a płatności zwiększają się co roku zgodnie ze średnimi zarobkami.

Pracownicy muszą wpłacać co najmniej 12 procent swoich zarobków na system emerytalny, aby zbudować własny fundusz emerytalny.

Francuskie protesty

Obecnie pracownicy we Francji mogą otrzymać emeryturę państwową od 62 roku życia, jeśli dokonali wymaganej liczby składek. W wieku 67 lat każdy ma prawo do pełnej emerytury państwowej, niezależnie od swoich składek.

Pomimo protestów w zeszłym roku, prezydent Francji Emmanuel Macron podpisał reformy emerytalne, które podniosą wiek emerytalny z 62 do 64 lat.

Jednak nawet po jej podniesieniu, wiek emerytalny we Francji będzie nadal jednym z najniższych na świecie i, według obecnych planów, Francuzi nadal będą mogli przejść na emeryturę cztery lata wcześniej niż np. ich brytyjscy odpowiednicy.

Francuska emerytura państwowa jest również bardziej hojna, wynosi około 1570 funtów (7812,35 zł) miesięcznie.

W Niemczech zasługujesz na niemiecką emeryturę państwową, jeśli pracowałeś tam przynajmniej przez pięć lat.

Maksymalna emerytura, którą otrzymują Niemcy, wynosi około 2140 funtów (10648,68 zł) miesięcznie, ale kwota ta jest ustalana na podstawie tego, ile ktoś zarabiał podczas swojego życia zawodowego.

Wiek emerytalny wynosi 66 lat, a w 2029 roku wzrośnie do 67 lat. Niemcy oferują emerytom karty podróżne, które zapewniają im darmowy lub dofinansowany transport publiczny.

Hojni dla emerytów

Do pełnej emerytury państwowej w Holandii masz prawo tylko wtedy, gdy przebywałeś tam lub pracowałeś przez co najmniej 50 lat.

Maksymalna emerytura, którą otrzymują emeryci, wynosi około 1230 funtów (6120,50 zł) miesięcznie, a mogą ją otrzymać od 67 roku życia.

Emeryci w Hiszpanii otrzymują dość hojny przelew bo aż 3060 funtów (15226,62 zł) miesięcznie z emerytur państwowych - a mogą zacząć ubiegać się o nie od 65 roku życia. Potrzebujesz 38 lat składek, aby otrzymać pełną kwotę.

Amerykański system jest jednym z najbardziej hojnych, a emeryci otrzymują równowartość około 2880 funtów (14330,94 zł) miesięcznie, jeśli dokonali 35 lat składek.