Szef sztabu wyborczego PiS pytany o zapowiedź prezesa partii z konwencji lubelskiej dotyczącą organizacji konwencji tematycznych w dalszej części kampanii odpowiedział, że PiS ma przemyślaną i konsekwentnie realizowaną strategię wyborczą. Przypomniał, że na początku lipca w Katowicach partia zorganizowała konwencję, której celem miało być przygotowanie na kolejne lata programu, a następnie przez dwa miesiące trwała ocena propozycji z Katowic i przygotowanie konkretnych postulatów programowych.

Brudziński podkreślił, że konwencja lubelska miała swoją dynamikę wyborczą, a propozycje zostały przedstawione w sposób skrótowy. Teraz będziemy rozwijać (propozycje) w sposób bardziej merytoryczny, pogłębiony i za to już odpowiada szef naszej rady programowej, pan premier Piotr Gliński. W najbliższych tygodniach dzielących nas od wyborów będziemy w poszczególnych regionach naszego kraju te postulaty przedstawione w pewnym skrócie, takim zawężeniu rozwijać - mówił szef sztabu wyborczego PiS. Ta najbliższa odbędzie się już w sobotę w Łodzi, będzie poświęcona polityce prorodzinnej - dodał.

Brudziński zaprzeczył doniesieniom medialnym, jakoby w przyszłym roku miała nie zostać wypłacona trzynasta emerytura. To bzdura - powiedział. Będzie nowelizacja budżetu, będzie zachowana trzynasta emerytura - zapewnił szef sztabu wyborczego PiS.

Podczas sobotniej konwencji wyborczej w Lublinie liderzy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i była premier Beata Szydło przedstawili zapowiedzi programowe partii przed wyborami parlamentarnymi.

Wśród zapowiedzi znalazło się podniesienie pensji minimalnej 1 stycznia 2020 r. do 2600 zł, do końca 2020 r. do 3000 zł, a do końca 2023 r. do 4000 zł. Ponadto PiS zaproponował m.in. drugą trzynastą emeryturę w 2021 r., zrównanie dopłat do hektara dla rolników, zwiększenie do 1200 zł minimalnej emerytury, przeznaczenie po 2 mld zł na fundusz modernizacji szpitali oraz fundusz modernizacji szkoły, podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tys. do 1 mln euro i dalej do 2 mln euro oraz powołanie specjalnego Funduszu 100 obwodnic.