W styczniu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie masowe przeliczenia emerytur dla osób, które otrzymały pierwsze świadczenie w czerwcu. Te tzw. emerytury czerwcowe to specjalna kategoria, dotykająca głównie tych, którzy odeszli z pracy w połowie roku i nie zyskali pełnej waloryzacji. Podwyżka emerytur ZUS w styczniu 2026 roku obejmie automatycznie tysiące beneficjentów. Nie muszą składać żadnych wniosków.

Czym są emerytury czerwcowe i dlaczego wymagają przeliczenia?

Przeliczenie emerytur czerwcowych w 2026 roku dotyczy świadczeń przyznanych w czerwcu, gdy emeryt nie przepracował pełnych 12 miesięcy od ostatniej waloryzacji. W efekcie ich wysokość jest zaniżona o kilkadziesiąt złotych miesięcznie w porównaniu do emerytur przyznanych w styczniu czy lutym. ZUS co roku przelicza te emerytury, uwzględniając aktualny wskaźnik waloryzacji i dodatkowe miesiące składkowe. W 2026 roku proces ruszy automatycznie dla wszystkich uprawnionych, bez konieczności wizyty w placówce czy wysyłania dokumentów. Nowe regulacje gwarantują, że nowe zasady emerytur czerwcowych będą proste i szybkie. Emerytura zostanie podwyższona o różnicę wynikającą z waloryzacji za brakujące miesiące oraz o prognozowaną na 2026 rok waloryzację, która może wynieść nawet 10-12 procent, w zależności od inflacji i wzrostu płac. Dla przeciętnego emeryta oznacza to dodatkowe 100-300 zł miesięcznie, a w wyższych emeryturach nawet kilkaset złotych więcej.

Reklama

Przeliczenie emerytur czerwcowych. Kto dostanie podwyżkę automatycznie w styczniu 2026?

Reklama

Automatyczne przeliczenie emerytur czerwcowych 2026 obejmie emerytów, którzy:

otrzymali pierwsze świadczenie dokładnie w czerwcu dowolnego roku,

nie składali wcześniej wniosku o ponowne przeliczenie,

pobierają emeryturę z ZUS bez przerw.

Kto nie zyska na przeliczeniu emerytur czerwcowych w styczniu 2026?

Do automatycznego przeliczenia nie kwalifikują się osoby, które przeszły na emeryturę w innym miesiącu lub już korzystały z wcześniejszego przeliczenia. Podwyżka emerytur ZUS styczeń 2026 trafi na konta bankowe bez dodatkowych formalności - ZUS wyśle decyzję pocztą lub przez PUE ZUS. Proces potrwa do marca 2026, ale wypłaty wyrównawcze za styczeń i luty będą natychmiastowe.

Ile można zyskać na przeliczeniu emerytur czerwcowych w 2026 roku?

Wysokość zysku zależy od indywidualnej emerytury i stażu pracy. Dla minimalnej emerytury (ok. 1870 zł brutto w 2025) podwyżka wyniesie około 80-120 zł miesięcznie. Średnia emerytura ZUS (ok. 3200 zł) zyska 150-250 zł, a wysokie świadczenia powyżej 5000 zł - nawet 400 zł lub więcej. Do tego dochodzą wyrównania za poprzednie miesiące, co daje jednorazowo od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Nowe zasady emerytur czerwcowych uwzględniają też dodatkowe miesiące składkowe po przejściu na emeryturę, co dodatkowo sprawia, że świadczenie leci w górę. Eksperci szacują, że łącznie z waloryzacją ogólną na 2026 rok, emeryci czerwcowi zyskają średnio 20-30 proc. więcej niż w 2025. Warto monitorować platformę PUE ZUS, aby sprawdzić status przeliczenia.

Automatyczne przeliczenie emerytur czerwcowych. Jak sprawdzić i przyspieszyć swoją podwyżkę?

Mimo że proces jest automatyczny, emeryci mogą zalogować się na PUE ZUS, aby zweryfikować dane i ewentualnie zgłosić błędy. Jeśli ZUS nie uwzględni wszystkich składek, wystarczy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie online. Emerytury czerwcowe przeliczenie 2026 to szansa na realną poprawę budżetu wielu gospodarstw domowych, zwłaszcza w obliczu rosnącej inflacji.