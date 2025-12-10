ZUS: Terminowe wypłaty dzięki wzrostowi wpływów

„FUS w 2026 roku dzięki rosnącym wpływom ze składek będzie w dobrej kondycji, a to zagwarantuje terminowe wypłaty wszystkich świadczeń” – zapewnił wicedyrektor Departamentu Finansów w centrali ZUS Radosław Socha.

Reklama

Ponad pół biliona złotych na świadczenia społeczne

Jak podał ZUS, zgodnie z planem finansowym na 2026 r., nad którym trwają prace w parlamencie, wydatki FUS przekroczą 0,5 bln zł. Około 89 proc. z tej kwoty (444 mld zł) stanowić będą wydatki na emerytury i renty.

Plan FUS zakłada, że liczba emerytów i rencistów zwiększy się o 123 tys. osób w porównaniu z 2025 r. Przeciętne świadczenie w 2026 r. wzrośnie do blisko 4320 zł miesięcznie. Na pozostałe świadczenia FUS przeznaczono ponad 45 mld zł, z czego sfinansowane zostaną m.in. zasiłki chorobowe (22,1 mld zł) i macierzyńskie (11,3 mld zł). Na działania prewencyjne, jak prewencja rentowa i wypadkowa, zaplanowano ponad 600 mln zł.

Składki głównym źródłem finansowania

Reklama

W 2026 r. FUS osiągnie przychody w wysokości 508,9 mld zł, z czego blisko 80 proc. pochodzić będzie ze składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS zaznaczył, że pozostałe źródła przychodów to dotacja z budżetu państwa (90,8 mld zł) i wpłaty z OFE, czyli tzw. suwak bezpieczeństwa (11,7 mld zł).

Plan finansowy wyjaśnia, że solidne wpływy ze składek zawdzięczamy stabilnej sytuacji na rynku pracy. Z kolei dodatek w postaci dotacji z budżetu państwa pozwoli na pokrycie wszystkich potrzeb finansowych FUS, utrzymując wysoki wskaźnik pokrycia wydatków wpływami.

Nowe zadania: wyższy zasiłek pogrzebowy i przeliczenie świadczeń

Plan na 2026 r. przewiduje również realizację nowych zadań, w tym m.in. podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7000 zł oraz przeliczenie świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019.