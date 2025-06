Rząd ogłosił długo wyczekiwane zmiany w systemie wynagrodzeń dla pracowników samorządowych. Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw jako rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. Choć formalnie nowe przepisy wejdą w życie 14 czerwca, to obowiązywać będą z mocą wsteczną – od 1 marca 2025 r. To oznacza, że wyrównanie zostanie wypłacone w lipcu aż za 4 miesiące.

Dla kogo podwyżki i kiedy wyrównanie?

Na podwyżki mogą liczyć wszyscy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w tym zatrudnieni w szkołach, przedszkolach, ośrodkach kultury, urzędach i innych instytucjach.Jeśli od marca do czerwca ich wynagrodzenie zasadnicze było niższe niż przewidziane nowymi przepisami, pracodawca będzie zobowiązany wyrównać różnicę.

Reklama

Tabela wynagrodzeń od marca 2025. Oto nowe stawki

Reklama

Nowe widełki płacowe uwzględniają podwyższone wynagrodzenie minimalne. Od stycznia 2025 r. wynosi ono 4666 zł brutto. To właśnie ta kwota stała się podstawą dla ustalenia stawek w najniższych kategoriach zaszeregowania.

Kategoria Przykładowe stanowisko Nowa stawka (brutto) I pomoc kuchenna 4666 zł II woźny, sprzątaczka 4680 zł III starszy woźny 4700 zł IV pomoc nauczyciela 4720 zł V konserwator 4740 zł VI — 4760 zł VII asystent międzykulturowy 4780 zł VIII referent 4800 zł IX starszy referent 4820 zł X specjalista 4840 zł XI starszy specjalista 4870 zł XII sekretarz szkoły 4940 zł XIII kierownik gospodarczy 5040 zł XIV inspektor ochrony danych 5150 zł XV główny księgowy 5250 zł XVI kierownik filii (nie nauczyciel) 5460 zł XVII wicedyrektor (nie nauczyciel) 5670 zł XVIII dyrektor (nie nauczyciel) 5880 zł XIX — 6200 zł XX — 6510 zł

Uwaga: Powyższe kwoty to stawki brutto. Realny wzrost na rękę będzie niższy. W zależności od wysokości składek i zaliczki na podatek dochodowy. Dla większości etatów może to oznaczać od kilkuset do ponad tysiąca złotych netto miesięcznie więcej.

Co z osobami na stanowiskach kierowniczych?

Odrębne regulacje dotyczą osób pełniących funkcje na podstawie wyboru lub powołania, czyli m.in. prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, ich zastępców oraz skarbników. Dla tej grupy przewidziano ok. 5-procentowe podwyżki, które zostaną uregulowane odrębnym aktem prawnym.

Ile wynosi wyrównanie?

Dla pracowników z najniższej kategorii zaszeregowania (np. pomoc kuchenna), którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze niższe niż nowa stawka 4666 zł, wyrównanie może wynieść nawet ponad 2 tys. zł brutto za okres marzec–czerwiec. Wysokość rekompensaty będzie zależeć od różnicy w stawkach oraz wymiaru etatu.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 czerwca 2025 r., ale w praktyce wypłaty z wyrównaniem pojawią się dopiero w lipcu. Gminy i miasta już dziś przygotowują się do aktualizacji list płac i budżetów.