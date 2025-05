Inflacja niższa niż oczekiwano. GUS zaskakuje rynek

Według szybkiego szacunku GUS, inflacja konsumencka (CPI) w maju 2025 roku wyniosła 4,1% rok do roku, co oznacza spadek z 4,3% w kwietniu. W ujęciu miesięcznym ceny obniżyły się o 0,2%, co jest pierwszym takim spadkiem od 2020 roku. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się inflacji na poziomie 4,3% rok do roku i braku zmian miesiąc do miesiąca .

Ceny paliw w dół, żywność i energia nadal drożeją

Analiza danych GUS pokazuje, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 5,5% rok do roku, a energia elektryczna o 13,1%. Z kolei ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 11,4% w porównaniu z majem 2024 roku oraz o 3,7% miesiąc do miesiąca .

Komentarze ekspertów: inflacja zaskakuje w dół

Ekonomista PKO BP, Kamil Pastor, zauważa, że majowy spadek inflacji był nieznaczny, ale istotny.

Inflacja w maju nieznacznie spadła i wyniosła 4,2 proc. – powiedział PAP.

Jego zdaniem, istotnym czynnikiem dezinflacyjnym były ceny paliw, które obniżyły się o około 3% miesiąc do miesiąca

NBP: inflacja bazowa zbliża się do celu

Narodowy Bank Polski podał, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w kwietniu 3,4% rok do roku, zbliżając się do celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5% ±1 pkt proc.

RPP obniża stopy procentowe. Co dalej z polityką monetarną?

W maju Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 5,25%. Członek RPP, Przemysław Litwiniuk, sugeruje, że do końca roku możliwe są dalsze obniżki o 1–1,25 punktu procentowego.

Prognozy: inflacja poniżej 3,5% w III kwartale?

PKO BP prognozuje, że w trzecim kwartale 2025 roku inflacja może spaść poniżej 3,5% rok do roku, pomimo podwyższonej ścieżki cen żywności i mozolnego obniżania się inflacji bazowej.

Wpływ na wybory prezydenckie

Spadek inflacji może wpłynąć na nastroje wyborców przed drugą turą wyborów prezydenckich. Poprawa sytuacji gospodarczej może być interpretowana jako sukces obecnej administracji, co może zwiększyć poparcie dla kandydata obozu rządzącego. Z drugiej strony, opozycja może wskazywać na nadal wysokie ceny energii jako dowód na potrzebę zmian.

Kiedy poznamy pełne dane?

Ostateczne dane dotyczące inflacji za maj 2025 roku zostaną opublikowane przez GUS w połowie czerwca. Do tego czasu, wstępne szacunki będą stanowić istotny element debaty publicznej i kampanii wyborczej.