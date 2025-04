​Program KLUB PRO to inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, mająca na celu wsparcie finansowe klubów sportowych osiągających najlepsze wyniki w szkoleniu dzieci i młodzieży. W 2024 roku o dofinansowanie z programu mogło się ubiegać 600 klubów, które uzyskały najwyższe wyniki w klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego w latach 2021-2023. W 2025 liczba ta wzrosła do 850. Środki z programu można przeznaczyć na wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego oraz organizację obozów szkoleniowych. Celem programu jest zapewnienie młodym sportowcom optymalnych warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego.​

Kto może się ubiegać o dofinansowanie klubu sportowego z programu KLUB PRO?

O dofinansowanie w ramach programu KLUB PRO w 2025 roku mogą ubiegać się kluby szkolące zawodników w co najmniej jednej z czterech kategorii wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, które działają w formie stowarzyszeń kultury fizycznej, fundacji, spółek i znajdują się w rankingu klubów utworzonym na podstawie klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego za lata 2022-2024. W rankingu znajduje się:

71 klubów z województwa dolnośląskiego;

66 klubów z województwa kujawsko-pomorskiego;

32 kluby z województwa lubelskiego;

26 klubów z województwa lubuskiego;

58 klubów z województwa łódzkiego;

63 kluby z województwa małopolskiego;

112 klubów z województwa mazowieckiego;

16 klubów z województwa opolskiego;

27 klubów z województwa podkarpackiego;

22 kluby z województwa podlaskiego;

67 klubów z województwa pomorskiego;

105 klubów z województwa śląskiego;

13 klubów z województwa świętokrzyskiego;

27 klubów z województwa warmińsko-mazurskiego;

97 klubów z województwa wielkopolskiego;

48 klubów z województwa zachodniopomorskiego.

Ile wynosi dofinansowanie klubu sportowego z programu KLUB PRO w 2025 roku?

Każdy klub może otrzymać inną kwotę dofinansowania w ramach programu KLUB PRO w 2025 roku. Przy podziale środków wzięto pod uwagę:

liczbę punktów uzyskanych przez dany klub w latach 2022-2024 w czterech kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec);

średnią roczną liczbę zawodników biorących udział w rywalizacji Systemu Sportu Młodzieżowego;

średnią liczbę punktów zdobytych przez jednego zawodnika.

Na tej podstawie zakwalifikowano klub do jednej z grup: złotej, srebrnej lub brązowej. Minimalna kwota dofinansowania dla klubu w 2025 roku wynosi 35 tys. złotych. Oprócz niej każdy klub otrzyma dofinansowanie na zawodnika. Wysokość tego dofinansowania będzie różna, w zależności od grupy, do jakiej zakwalifikowano klub. Szczegółową listę rankingową wraz z możliwymi kwotami dofinansowania można znaleźć na stronie gov.pl pod nazwą Załącznik - wysokość możliwej do przyznania dotacji.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu KLUB PRO 2025?

Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć na: wynajem lub utrzymanie obiektów sportowych, zgrupowania krajowe, zawody krajowe i zagraniczne, zakup sprzętu sportowego, zakup suplementów diety i odżywek, badania diagnostyczne czy wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie z programu KLUB PRO w 2025 roku?

Aby otrzymać dofinansowanie z programu KLUB PRO w 2025 roku, klub sportowy musi spełnić określone kryteria i przejść proces aplikacyjny. Przede wszystkim, uprawnione do wsparcia są kluby osiągające najlepsze wyniki w Systemie Sportu Młodzieżowego w latach 2022-2024. Wnioskodawcy muszą złożyć elektroniczny wniosek za pośrednictwem dedykowanej platformy Ministerstwa Sportu i Turystyki w wyznaczonym terminie (od 1 kwietnia do 7 maja). Ważne jest, aby klub posiadał aktualny wpis do ewidencji klubów sportowych oraz prowadził szkolenie dzieci i młodzieży. W ramach zgłoszenia należy przedstawić plan wykorzystania środków, które mogą być przeznaczone na wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego czy organizację obozów sportowych. Szczegółowe zasady i harmonogram naboru są publikowane na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.