Osoby posiadające telewizor lub radio są zobowiązane do opłacania abonamentu RTV. Według danych KRRiT tylko jedna trzecia zobowiązanych faktycznie to robi. W przypadku zaległości urząd skarbowy ma prawo do egzekwowania należności bezpośrednio z konta bankowego dłużnika. Może to skutkować zajęciem części wynagrodzenia lub zmniejszeniem emerytury.