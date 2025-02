Zajęcie emerytury przez komornika. Kwota wolna od potrąceń w 2025 roku

Zajęcie komornicze emerytur podlega ścisłym regulacjom, które mają na celu ochronę seniorów przed całkowitą utratą środków do życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu emerytowi przysługuje kwota wolna od zajęcia, co oznacza, że komornik nie może potrącić 100 proc. świadczenia.

W 2024 roku limit ten wynosił 75 proc. minimalnej emerytury brutto, czyli 1335,72 zł. Natomiastod 1 marca 2025 roku emerytura wzrośnie do 1878,91 zł brutto, co podniesie kwotę wolną od zajęcia do 1409,18 zł.

Ile komornik może zabrać z emerytury? Nowe limity od 1 marca 2025 roku

Wysokość potrąceń komorniczych z emerytury zależy od rodzaju zadłużenia. W przypadku długów niealimentacyjnych komornik może zająć maksymalnie 25 proc. świadczenia brutto, natomiast przy zadłużeniu alimentacyjnym – aż 60 proc.

Od 1 marca 2025 roku, gdy minimalna emerytura wzrośnie do 1878,91 zł brutto, maksymalne kwoty potrąceń komorniczych wyniosą:

469,72 zł brutto w przypadku długów niealimentacyjnych,

brutto w przypadku długów niealimentacyjnych, 1127,34 zł brutto w przypadku długów alimentacyjnych.

Jeśli dłużnik ma zarówno zaległości alimentacyjne, jak i inne długi, całkowite zajęcie nie może przekroczyć 60 proc. emerytury. Oznacza to, że niezależnie od liczby zobowiązań, seniorowi musi pozostać co najmniej 751,56 zł brutto, czyli 601,85 zł netto.

Czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę?

Emeryci mogą mieć pewność, że ich 13. i 14. emerytura są w pełni chronione przed egzekucją komorniczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o jednorazowym świadczeniu dla emerytów, komornik nie ma prawa zająć tych dodatków na poczet żadnych długów.

Ochrona ta dotyczy wszystkich rodzajów zobowiązań, w tym:

zadłużeń alimentacyjnych,

niespłaconych kredytów i pożyczek,

zaległości wobec urzędów i instytucji publicznych.

W 2025 roku 13. emerytura wyniesie tyle, co minimalna emerytura, czyli 1878,91 zł brutto. Świadczenie to przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, niezależnie od wysokości ich podstawowej emerytury.

Natomiast 14. emerytura jest wypłacana w pełnej wysokości osobom, których podstawowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Ci, którzy otrzymują wyższe świadczenia, dostaną czternastkę w pomniejszonej kwocie według zasady "złotówka za złotówkę".

Oba dodatki są wypłacane automatycznie przez ZUS, więc emeryci nie muszą składać żadnych wniosków, aby je otrzymać.