Donald Trump zapowiada przejęcie kontroli nad Kanałem Panamskim

Donald Trump powtórzył w poniedziałek zapowiedzi "odebrania" Kanału Panamskiego, którego przekazanie Panamie nazwał "głupim prezentem". Zarzucił temu krajowi, że złamał warunki umowy z USA, nakłada zbyt wysokie opłaty za tranzyt amerykańskich statków i pozwolił, by kanał kontrolowały Chiny.

Prezydent Panamy Jose Raul Mulino zapewnił, że "żaden kraj świata" nie wpływa na administrację kanału, a od 25 lat Panama zarządza nim odpowiedzialnie, służąc światowemu handlowi, w tym Stanom Zjednoczonym.

Reklama

"W imieniu Republiki Panamy i jej narodu muszę w sposób całkowity odrzucić słowa wypowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa w odniesieniu do Panamy i jej Kanału w swoim przemówieniu inauguracyjnym (…) Kanał jest i pozostanie własnością Panamy" – napisał prezydent Panamy w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

Rosja odpowiada Donaldowi Trumpowi. "Nawet o tym nie myślcie"

Reklama

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji stwierdziło we wtorek, że Kanał Panamski prawnie należy do Panamy i ostrzegło USAprzed próbami jego odzyskania, czy to za pomocą przymusu wojskowego, czy gospodarczego.

— Oczekujemy, że podczas oczekiwanych rozmów między przywódcami Panamy a prezydentem USA Donaldem Trumpem w sprawie kontroli nad Kanałem Panamskim strony będą przestrzegać obecnego międzynarodowego reżimu prawnego tej kluczowej drogi wodnej — powiedział Aleksander Szczetinin, dyrektor departamentu Ameryki Łacińskiej rosyjskiego MSZ, według rosyjskich mediów państwowych.

— Rosja [...] potwierdza swoje zobowiązania do utrzymania stałej neutralności Kanału Panamskiego, opowiadając się za utrzymaniem tej międzynarodowej tranzytowej drogi wodnej bezpiecznej i otwartej — powiedział Szczetinin i dodał, że USA nie mają "prawa ingerować w wewnętrzne sprawy Panamy".

Kanał Panamski ma około 80 kilometrów i łączy Atlantyk z Pacyfikiem. Pracę nad nim Stany Zjednoczone ukończyły w 1914 roku, a w 1977 roku zawarły umowę z Panamą, na mocy której w 1999 roku przekazały jej pełne zwierzchnictwo nad kanałem. W ostatnim roku podatkowym, mimo suszy ograniczającej przepustowość, panamska agencja rządowa zarządzająca kanałem odnotowała rekordowe przychody w wysokości 4,986 mld dolarów.