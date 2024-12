O tym, że coraz więcej Polaków spędza święta i Sylwestra poza domem, nie trzeba nikogo przekonywać. "Świąteczne wakacje" to świetna okazja do spędzenia aktywnego czasu w gronie rodzinnym.

Ceny noclegów w polskich górach w okresie świątecznym. O ile wzrosły?

Polacy często na ten rodzaj wypoczynku wybierają górskie kurorty. O tym, że to popularny rodzaj wypoczynku świadczyć może również niewielki wybór dostępnych miejsc już pod koniec listopada. Kluczowe są co roku rzecz jasna ceny.

Rosną one wraz ze wzrostem kosztów utrzymania obiektów noclegowych. Analiza rankomat.pl to raport, który sprawdził jak kształtowały się ceny w terminie od 26.12.2024 do 01.01.2025 w hotelach 3-gwiazdkowych oraz kwaterach prywatnych i porównano je z zeszłorocznymi.

Zakopane zaskoczyło cenami. Jest nawet o połowę taniej

Zaskoczeniem są ceny w Zakopanem. Koszt noclegu w zakopiańskim hotelu 3-gwiazdkowym (2 520 zł) jest o ponad połowę (53%) niższy niż przed rokiem. Chodzi o 6 noclegów dwuosobowych ze śniadaniem. To jednak jedyna "obniżka".

W Szklarskiej Porębie trzeba zapłacić 19% więcej niż w 2023 roku, czyli 2830 zł. Najwięcej zapłacimy za nocleg w Szczyrku, gdzie ceny wzrosły o 29% w porównaniu do ubiegłego roku. Obecnie koszt świątecznego wyjazdu dla pary to koszt rzędu 4140 zł.

Świąteczne wyjazdy Polaków. Hotel czy kwatera prywatna?

Trochę mniej zapłacimy za nocleg w kwaterach prywatnych z niższym standardem. Za nocleg ze śniadaniem w Zakopanem zapłacimy mniej więcej tyle samo, co w zeszłym roku, czyli 1800 zł. W Szczyrku to z kolei 2280 zł a więc o 36% niż w ubiegłym roku. Największy wzrost widać w cenach noclegów w Szklarskiej Porębie. Te dla dwóch osób są najdroższe i kosztują 2378 zł za 6 nocy. To wzrost o 62%. Warto przy tym zaznaczyć, że kwatery prywatne potrafią być tańsze o prawie 50% od 3-gwiazdkowych hoteli.